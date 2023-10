Recenzija romana Jutra v Dženinu: Brez izhoda

Črna ironija je hotela, da je roman Jutra v Dženinu v slovenskem prevodu izšel, ko so spremne besede Ervina Hladnika - Milharčiča: »V resnici so Izraelci narod z vedno več zemlje, Palestinci pa prebivalstvo, ki mu plenijo tla pod nogami,« dobile novo, strašno razsežnost s silovitim napadom Hamasa na Izrael, ki mu pravkar sledi grozljiv izraelski »povračilni udarec«. Roman, ki nas popelje h koreninam palestinske tragedije, je torej nujno branje v času, ko so v Franciji prepovedali vsako kritično izjavo do Judov in so si zahodni podporniki Izraela po desetletjih judovskega zatiranja avtohtonega prebivalstva oddahnili, da vendarle podpirajo »pravo« stran. Ubogi planet, na katerem Putin zveni kot modrec, ko (cinično) opozarja, da bi morali Palestinci končno dobiti svojo državo.