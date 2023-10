Gospod Franjo Jurman je v svojem pismu opozoril na neustrezno glavno avtobusno postajo v Kranju in predlagal svoje videnje rešitve, »da bi bilo možno današnjo obstoječo lokacijo z nakupom dodatnih praznih parcel, ki so že sedaj ob sami postaji, nadgraditi s solidnim postajnim objektom in potrebnimi peroni«.

Strinjamo se z gospodom Jurmanom, da obstoječa, že več kot 50 let »začasna« avtobusna postaja ne ustreza potrebam sodobnega potniškega prometa. Mestna občina Kranj si že vrsto let prizadeva za optimalno rešitev, s katero bi na primerno lokacijo umestila in dosegla izvedbo centralnega potniškega terminala. Sedanja lokacija avtobusne postaje prostorsko ni primerna za vse funkcije potniškega terminala, ki so potrebne za zagotavljanje mobilnosti javnega potniškega prometa po sodobnih standardih. Poleg tega so na območju tudi zahtevna zemljiško-lastniška razmerja, pri katerih so končne rešitve negotove. »Prazne parcele« še ne pomenijo, da je nanje možna umestitev avtobusne postaje.

Gledanje, da je pomembno le, kje je glavna avtobusna postaja, je zastarelo, iz časov, ko se je javni prevoz šele razvijal. V današnjem svetu, po vseh naprednih doktrinah planiranja javnega prometa, ki gredo v veliko večje podrobnosti, kot se je to delalo doslej, je pomembna multimodalnost oziroma povezljivost in povezanost vseh možnih oblik javnega prevoza. Povedano po domače, pomembna so postajališča in da se potnik z javnim prevozom odpelje čim bližje od doma in pripelje čim bližje cilja, ne lokacija glavne avtobusne postaje. Glavne avtobusne postaje se po današnjih standardih planirajo na stičiščih izven mestnih središč, saj avtobusi na splošno ne stojijo več dalj časa kot v preteklosti, ker to ni ekonomično, ampak so stalno v pogonu. Hkrati pa so zemljišča v središčih prepomembna in vitalna, da bi postala parkirišča za avtobuse, ki niso v pogonu. Potnika nikoli ne zanima, kje bo avtobus končal in parkiral, temveč ga zanima le, da čim hitreje in čim lažje pride od točke A do točke B.

V skladu s tem se tudi postajališča na območju sedanje glavne avtobusne postaje v Kranju ne bodo ukinjala, ampak bodo ostala. Le glavne postaje ne bo več na tej lokaciji. Nova postajališča bomo postavili ob prenovi državne Kidričeve ceste, kot smo postavili tudi novo postajališče pri Ledni dvorani. Zakaj bi namreč študenti Fakultete za organizacijske vede (FOV) in dijaki Šolskega centra Kranj, ki potujejo domov proti zgornji Gorenjski, morali hoditi na sedanjo glavno avtobusno ali bodočo na območju železniške postaje, če bodo svojo pot domov lahko začeli takoj na Koroški cesti, ki jim je najbolj optimalna izhodiščna točka.

Varianta vzpostavitve avtobusnega potniškega terminala na Zlatem polju v bližini zdravstvenega doma in bolnišnice, ki je bila ponujena v obdobju 2015–2018, ni več aktualna. Pravi centralni potniški terminal, ki bo dolgoročno služil javnim prevozom, je možno urediti na območju pri Železniški postaji Kranj. Ta lokacija omogoča združitev več oblik mobilnosti na enem mestu: avtobusni prevozi (medkrajevni in mestni potniški promet), prevozi z vlakom, skupna uporaba avtomobilov (car sharing), P&R, izposoja koles, servisne dejavnosti, vezane na mobilnost, pa tudi drugo ponudbo za potnike v tranzitu. Za izvedbo projekta je ključno sodelovanje s Slovenskimi železnicami in usklajevanja dobro potekajo. Idejna zasnova centralnega potniškega terminala je izdelana, predvidoma se bo izvedba začela v letu 2026.

Katja Štruc, vodja kabineta župana Mestne občine Kranj