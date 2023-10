Hvala bogu, da imamo Žižka

‘Počakajte z aplavzom. Na koncu ne boste ploskali,« so bile prve besede, ki jih je v torek proti večeru kot gost na otvoritvi Frankfurtskega knjižnega sejma izrekel filozof Slavoj Žižek. In res niso. Nekateri prisotni v izbornem občinstvu protokolarne prireditve so žvižgali, drugi so protestno odkorakali. A prav njihovo dejanje je pokazalo, kako prav je imel Miha Kovač, ko je za osnovo slovenskega častnega gostovanja izbral pomen globokega branja. Površno branje rezultira v površnem dojemanju sveta, ki se hitro sprevrže v žvižganje vsemu, kar ni »na liniji«, kot bi rekli trdi komunisti.