Čeprav ne manjka mnogo mlajših pop princesk, ki bi rade zasedle njen prestol, je Madonna z novo svetovno turnejo, ki jo je začela v Londonu, vsem, tudi tekmicam, pokazala, da ostaja to, kar je že desetletja: kraljica popa. S sobotnim in nedeljskim koncertom v orjaški londonski koncertni dvorani O2 Arena je začela naporno turnejo, saj jo čaka 78 koncertov v petnajstih državah. Pri 65 letih je mladostna in niti malo krepostna pela, plesala, simulirala seks in provocirala na najrazličnejše druge načine kar dobri dve uri.

O norem letu

Očitno je v zelo dobri kondiciji, čeprav je imela nekakšno opornico na levem kolenu. In čeprav je pred samo nekaj meseci, junija, mislila, da bo zaradi hude bakterijske okužbe, zaradi katere je bila več dni na intenzivni negi, umrla. Na odru v Londonu je dejala, da ima za seboj noro leto, za katero so ona in njeni zdravniki mislili, da ga ne bo preživela. Prvi koncert turneje je sovpadel s 27. rojstnim dnem njene hčere Lourdes Leon, ki se je pojavila na odru z materjo. Madonna ne bi bila to, kar je, če ne bi komentirala tudi aktualnega dogajanja v svetu. »Po svetu se dogaja veliko resnično norih stvari, ki jih je boleče spremljati. Vsi trpimo, ko spremljamo to, kar se dogaja v Izraelu in Palestini, strto srce imam, ko vidim, kako trpijo otroci, najstniki, starejši ... Vse to je srce parajoče. Kljub strtim srcem pa ne morejo streti našega duha,« je dejala Madonna, preden je spregovorila o svojem norem letu. »Tudi moje leto je bilo noro – ne jaz ne moji zdravniki nismo verjeli, da ga bom preživela. Zato sem se prebudila z vsemi svojimi otroki okrog sebe. Pozabila sem pet dni svojega življenja ali smrti. Nisem zares vedela, kje sem, vendar so me varovali angeli in moji otroci. Kogar zanima skrivnost mojega preživetja: pomislila sem, da moram preživeti zanje.«

Madonninih 800 milijonov

Kljub tehničnim težavam med prvim (pred začetkom) in drugim (po četrti pesmi) koncertom, s katerimi se je zamerila samo nepravim oboževalcem in londonskim oblastem, ki naj bi ji grozile s 300.000 funti (345.000 evrov) globe, ker se njen drugi koncert zaradi tehničnih težav ni končal ob 22.30, kot veleva lokalna zakonodaja, ampak ob 23. uri, je Madonna vnovič osvojila oboževalce. Tudi če bi morala plačati to globo, kar je malo verjetno, je to zanjo drobiž​, saj ima pod palcem več kot 800 milijonov evrov. Kot vrhunska profesionalka je zaradi tehničnih težav zabavala občinstvo z nezabavnimi zgodbami iz svoje mladosti, ko je bila »tako strta, lačna in brez denarja, da je nekomu ponudila felacijo v zameno za prho, a vedno optimistična glede prihodnosti«. Zase in za svoje plesalce, glasbenike in vse druge je za britanski del turneje najela hotel Stock Exchange v Manchestru, katerega lastnik je nekdanji angleški nogometni igralec Gary Neville. V njem je 40 sob, nočitev pa stane 500 funtov (576 evrov).

Uspešnica za uspešnico

Materialistka, kot ji nekateri radi rečejo zaradi njene istoimenske uspešnice Material Girl, je z začetkom turneje, ki bi se morala začeti pred tremi meseci v Severni Ameriki, pa so jo preložili zaradi bolezni, v Londonu potrdila, da ostaja kraljica popa. Svojo prvo uspešnico Like a Virgin je zapela in zaplesala na slepo, s čipkasto prevezo na očeh, medtem ko so okrog nje plesali plesalci in plesalke zgoraj brez. Najbolj vroč trenutek koncerta je bil, ko je na odru simulirala seks s svojo mlado različico na rdeči žametni postelji. Madonna ostaja zvesta sama sebi, edinstvena v vseh pogledih, tudi s svojo iskreno predanostjo spolnosti, ki ji je vedno pomenila zelo veliko. Na otvoritvenih koncertih je nizala uspešnice od Nothing Really Matters, Everybody, Into the Groove do Holiday, Like a Prayer, Eroica, Justify My Love, Bad Girl, Vogue, Die Another Day, La Isla Bonita … Pela, plesala, preoblačila se je, kot bi imela dvajset, ne pa 65 let. To je bilo spektakularno glasbeno doživetje, kakršnih je malo. Vnovič je pokazala, kot zna samo ona, da so leta samo številka. In potrdila, da je globalna pop krona še vedno njena.