Po poročanju portala 24ur.com je Slovenija danes stopnjo teroristične ogroženosti dvignila z nizke na srednjo. Slovenija za stopnjo teroristične ogroženosti uporablja petstopenjsko lestvico. Pri prvi, modri stopnji je verjetnost napada neznatna, pri drugi, zeleni stopnji je verjetnost napada nizka, vendar možnosti napada ni mogoče zavreči. Pri tretji, oziroma rumeni stopnji je verjetnost napada srednja. Obstajajo »omejeni indikatorji groženj, ki bi se uresničile v kratkoročnem obdobju. Napad je zelo verjeten oziroma pričakovan«. Za četrto stopnja ogroženosti morajo biti pristoni »jasni indikatorji, da se bodo grožnje verjetno uresničile v kratkoročnem obdobju. Točno določen cilj ali časovni okvir nista znana«, pri peti, oziroma rdeči stopnji pa gre za »visoko neposredno ogroženost zaradi terorističnega napada. Jasni indikatorji neizbežnih groženj: znani so čas, namen in cilji«.

Knovs se je seznanil z oceno ogroženosti »ob morebitnih protiizraelskih protestih«

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je na današnji nujni seji seznanila z oceno varnostne ogroženosti »ob morebitnih protiizraelskih protestih v Republiki Sloveniji« ter z aktivnostmi nadzorovanih služb v zvezi s tem, so sporočili iz državnega zbora.

Seje so se udeležili direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joško Kadivnik, generalni direktor policije Senad Jušić ter pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije, ki so tekom razprave podali pojasnila in odgovarjali na vprašanja članov komisije, ki ji predseduje Janez Žakelj (NSi).

Za četrtek ob 17. uri je sicer napovedan shod v podporo Palestini na ljubljanskem Trgu republike.

V luči nekaterih navedb na družbenih medijih, da je shod namenjen izkazovanju podpore oboroženi organizaciji Hamas in antisemitizmu, so organizatorji iz Gibanja za pravice Palestincev v ponedeljek prek Facebooka sporočili, da želijo tovrstne navedbe jasno zanikati. »Kot smo že zapisali na vabilu za shod, vsaka človeška žrtev je preveč, ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. Smo proti stopnjevanju nasilja in novim žrtvam, svoje nasprotovanje nasilju pa želimo javno izraziti na shodu,« so dodali.

Avstrija: Zvišana stopnja ogroženosti, a ni konkretne nevarnosti napadov

Avstrija se je za ta ukrep odločila po torkovem napadu na bolnišnico na območju Gaze, v katerem je umrlo več sto ljudi. »Po oceni trenutnih razmer, ki so jo opravile obveščevalne službe, z današnjim dnem zvišujemo stopnjo ogroženosti na visoko,« je dejal Karner na skupni novinarski konferenci z obrambno ministrico Klaudio Tanner, vodjo državne varnosti Omarjem Haijawi-Pirchnerjem in častnikom Kurtom Wagnerjem. Haijawi-Pirchner je pojasnil, da bi ta napad lahko privedel do nadaljnjega širjenja ekstremistične propagande in radikalizacije posameznikov.

Poudaril je sicer, da trenutno ni konkretne nevarnosti napadov. Po njegovih besedah se bojijo posameznih storilcev, ki bi jih k terorističnim dejanjem spodbudile razmere na Bližnjem vzhodu.

Karner je napovedal tudi povečanje števila pripadnikov varnostnih sil ob judovskih ustanovah. Pojasnil je, da je za to zaprosila judovska skupnost v Avstriji.

Pri zagotavljanju varnosti bo policiji pomagala vojska. Ministrstvo za obrambo že pomaga policiji s stotimi vojaki pri varovanju 20 veleposlaništev, zdaj naj bi se jim pridružilo še 90 vojakov, ki bodo skrbeli predvsem za varnost judovskih ustanov. »Teror in strah ne smeta imeti mesta v naši državi,« je poudarila Tanner.

Ministra Karner in Tanner sta napovedala tudi ustanovitev protiterorističnega centra. Sestavljali ga bodo predstavniki obeh obveščevalnih služb avstrijske vojske, vojaške obveščevalne agencije in vojaške protiobveščevalne agencije, ter direktorata za državno zaščito in obveščevalno dejavnost.