Kot je še dodal, Žižkov govor v nobeni točki ni bil protiizraelski in antisemitski, prav tako je tudi enoznačno obsodil nedavni Hamasov napad.

Slavoj Žižek začinil slovesno odprtje

Odzivi na Žižkov govor, Janša zahteval odstop Aste Vrečko

Prevod govora Slavoja Žižka ob odprtju 75. frankfurtskega knjižnega sejma

Dolar je še povedal, je bil Slavoj Žižek naprošen s strani sejma, da spregovori o nedavnem dogajanju na Bližnjem vzhodu, tako da to ni bilo nepričakovano, prav tako so se bližnjevzhodnega konflikta dotaknili tudi vsi govorici pred njim.

Tako nemški politiki kot Žižek so povedali prvo stvar, ki jo je nujno treba povedati, da je nedavni napad Hamasa brez presedana, da je brutalen, da nima nobenega opravičila in so ga vsi enoznačno obsodili. Za razliko od Žižka so se nemški govorci pri tem ustavili, slovenski filozof pa je postavil nekdaj dodatnih vprašanj, je še povedal Dolar.

Dejstvo je, da ima bližnjevzhodni konflikt zelo dolgo zgodovino in prav to zgodovino je potrebno imeti v mislih. »Če se ne bomo zavedeli te zgodovine in sprememb, ki so nastale v diskurzu o tem konfliktu skozi desetletja, je ta konflikt dejansko nerešljiv,« je opozoril Dolar.

Na vprašanje, ali bi lahko odziv nemške politike povezali z zakoreninjenim občutkom krivde, je Dolar odgovoril, da je gotovo, da je antisemitizem nevralgična točka nemške zgodovine, da posledično vsi v trenutku dokazujejo pravoverstvo in da so na pravi strani. Ob tem pa pozabijo povedati stvari, ki jih je potrebno povedati, je sklenil Dolar.