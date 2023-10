V Tuniziji se je danes pred francoskim veleposlaništvom zbralo na tisoče protestnikov in obsodilo podporo Zahoda Izraelu, ki ga krivijo za napad na bolnišnico v Gazi. Nekateri so mahali s palestinskimi zastavami, drugi pa so zahtevali izgon francoskega veleposlanika ter Pariz označili za zaveznika sionistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za danes je načrtovan tudi protest pred ameriškim veleposlaništvom v Tunisu. Predsednik Kais Saied pa je na nočni seji sveta za nacionalno varnost obsodil »mednarodni molk o izraelskem genocidu nad Palestinci«.

Približno 5000 Jordancev se je medtem danes zbralo pred izraelskim veleposlaništvom v Amanu. Varnostne sile so zaprle ceste, ki vodijo do veleposlaništva, vendar bi se lahko po poročanju AFP obseg demonstracij povečal zaradi vala jeze v Jordaniji, kjer živi veliko palestinskih beguncev.

V več krajih v Egiptu se je danes zbralo na tisoče protestnikov, ki so izrazili solidarnost z Gazo, so poročali lokalni mediji. Predsednik države Abdel Fatah al Sisi pa je dejal, da če bi pozval k protestom v podporo palestinskemu boju, bi na ulicah mest lahko »videli na milijone ljudi«.

Protesti so potekali tudi na okupiranem Zahodnem bregu. Na stotine demonstrantov je v Nablusu protestiralo proti Izraelu in ZDA. Mnogi so mahali s palestinskimi zastavami, nekateri pa so izrazili podporo skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas in vzklikali gesla proti palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu. Podobno velik protest je medtem potekal v Ramali.

Množica ljudi se je v torek zvečer zbrala tudi pred izraelskim konzulatom v Istanbulu, kjer so številni mahali s palestinskimi zastavami in vzklikali »Dol z Izraelom«. Med protesti je bilo ranjenih 63 ljudi, od tega 43 policistov, so danes sporočile turške oblasti.

Spopadi med policijo in protestniki so izbruhnili potem, ko je več demonstrantov poskušalo vstopiti v poslopje konzulata. Policija je pridržala pet ljudi, po navedbah lokalnih oblasti pa je 65-letni moški med protesti doživel srčni infarkt in pozneje umrl v bolnišnici.

Izrael je zaradi strahu pred povračilnimi napadi svojim državljanom že naročil, naj čim prej zapustijo Turčijo.

V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so sicer že v torek izbruhnili protesti. Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu Teheranu in Tripoliju. Hamas pa je danes za konec tedna pozval k novim protestom po vsem svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.