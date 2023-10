Scholz, ki je na obisku v Egiptu, je po pogovorih v Kairu novinarjem izpostavil, da Nemčija ne bo nikoli pristala na napade na judovske institucije. Kot nesprejemljiva je obsodil tudi antisemitska gesla, ki so jih vzklikali na torkovih nedovoljenih protestih v podporo Palestincem v Berlinu, na katerih je prišlo do spopadov med policisti in protestniki. Dejal je, da velika večina Nemcev misli enako ter napovedal omejitev teh protestov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred tem je danes na omrežju X obsodil sovraštvo do Judov in zagotovil, da v Nemčiji ni prostora za antisemitizem. Zapisal je, da so napadi na judovske institucije in nasilni protesti na ulicah nečloveški in gnusni ter da jih ni mogoče tolerirati. »Za antisemitizem ni prostora v Nemčiji,« je še zapisal in se zahvalil varnostnim silam.

Poskus napada z molotovkami je danes že obsodil nemški Centralni judovski svet, ki ga je označil za »nadaljevanje poveličevanja Hamasovega nasilja na nemških ulicah«.

Izraelsko veleposlaništvo v Berlinu pa je obsodilo incidente in nemške oblasti pozvalo, naj se na antisemitske napade odzove z neomajno odločnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Berlinu sta danes okoli 4. ure dva zamaskirana neznanca vrgla molotovki na sinagogo v nemški prestolnici, ki sta padli na pločnik ne da bi povzročili škodo. Okoli sinagoge nameščene varnostne sile so namreč opazile majhen ogenj in ga pogasile, je sporočila policija.

Med policijsko preiskavo območja se je danes na skuterju sinagogi želel približati moški. Ko ga je policija ustavila, se ji je upiral in vzklikal protiizraelska gesla. Moškega so izpustili, proti njemu pa odprli preiskavo zaradi vzpodbujanja rasnega sovraštva in poskusa napada na policista.

Po vnovičnem izbruhu konflikta v Izraelu in na območju Gaze po napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra je Scholz minuli teden že pozval rojake k solidarnosti z judovsko skupnostjo v Nemčiji in ji zagotovitvi varnost. Obsodil je incidente na demonstracijah v podporo Palestincem, ki so sicer večinoma prepovedani. Okrepili so varovanje judovskih krajev po državi.

Še pred zaostritvijo razmer na Bližnjem vzhodu so lani v Nemčiji poročali o porastu politično motiviranega nasilja, vključno z okoli 29-odstotnim porastom antisemitskih zločinov, ki jih je bilo 3027. Veliko večino - 2552 - je storila skrajna desnica.