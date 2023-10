Spreminjanje zakona o delovnih razmerjih postaja igra živcev, saj mora biti novela sprejeta najkasneje do 15. novembra. Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, si prizadeva doseči dogovor z nezadovoljnimi sindikalisti, ki so zaradi zamišljenih rešitev v petek zagrozili z revoltom. Z njimi in s predstavniki delodajalcev se minister redno sestaja od ponedeljka.

Sindikalisti so se zavezali k molčečnosti

Mesec je zopet sestankoval danes dopoldne. V prepričanju, da je dogovor dosežen, je ob 12.30 napovedal izjavo za javnost. Po pol ure čakanja se je izkazalo, da Mesca ne bo. Na ministrstvu nato niso pojasnili, zakaj. Prav tako še ni znano, ali bo zamišljene spremembe zakona o delovnih razmerjih razkril danes ali jutri. Skrivnostni so tudi sindikalni pogajalci. Zavezali so se k molčečnosti. »Morda bo kaj več znanega že danes popoldne,« je bil skrivnosten Jakob Počivavšek, predsednik sindikata Pergam in Ekonomsko socialnega sveta (ESS).

Zakon o delovnih razmerjih velja za nekakšno malo delavsko ustavo. Vlada Roberta Goloba je ob prevzemu oblasti napovedala, da bo izpeljala korenite in dolgo pričakovane spremembe njenih določil. Osnutek novele je spisala konec leta, o njem so zatem potekala pogajanja na ESS. V vladi so si obetali dogovor najkasneje do poletja. Načrt se ni udejanjil.

Razmere je dodatno zaostrila junijska poteza ministrstva za delo. V javno obravnavo je dalo neusklajen predlog novele. Med drugim je uvajal pravico do prostovoljnega štiri- ali šesturnega delovnika, pravico do odklopa in do 48-urnega počitka. Uvajal je zakonske spremembe, ki omejujejo prekarno delo in izboljšajo varnost delavskih predstavnikov, prav tako naj bi preprečeval zlorabe na področju podajanja pisnih opozoril pred odpovedjo. Novela zakona bi še izenačila delovnopravnih pravic rejnikov in nudila fleksibilnejše možnosti dela od doma.

Delodajalska stran je bila vse prej kot navdušena nad zamišljenimi spremembami. V njih ni prepoznala koristi. Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so tožili, da so bili v pogajanjih izrazito neenakopravnem položaju in da so bili izigrani. Julija so protestno izstopili iz ESS. Minister Mesec je njihovo potezo tedaj označil kot taktični poskus blokade sprememb.

Oskubljena verzija sprožila sindikalni revolt

Prejšnji teden naj bi vlada Roberta Goloba stopila naproti nezadovoljnim delodajalcem. Po neuradnih informacijah naj bi sledila njihovemu pozivu, da naj se zakonodaja dopolnili zgolj z evropskima direktivama, ki ju mora Slovenija uvesti najkasneje do 15. novembra. Direktivi uvajata pet dni neplačanega oskrbovalskega dopusta ter pravico delavca predlagati spremembo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo za nedoločen čas. Obe direktivi mora Slovenija uvesti najkasneje do 15. novembra, sicer ji grozi kazen Evropske komisije.

»Predsednik vlade je pokleknil in se postavil na stran delodajalcev in kapitala,« je bil v petek ogorčen Branimir Štrukelj, predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja. Počivavšek je ocenil, da bi bila oskubljena verzija pljunek v obraz vsem tistim, ki so deset mesecev skušali ustrezno uskladiti predlog novele. Če bo vlada sprejela takšno verzijo novele, bo odstopil s položaja v ESS, je še napovedal.

Žrtve družinskega nasilja frčale iz novele

Junija objavljen osnutek novele zakona je uvajal še rešitve, ki naslavljajo žrtve nasilja v družini. Pripravil jih Inštitut 8. marec v sodelovanju z Delavsko svetovalnico in Društvom za nenasilno komunikacijo. »Predlogi so na videz drobni, a žrtvam pomagajo zgraditi novo življenje,« je danes poudarila Nika Kovač. Razočarano ugotavlja, da so bili njihovi predlogi »zaradi pritiskov umaknjeni« iz novele zakona. »Predsednik vlade svojo odločitev še vedno lahko spremeni in poskrbi za žrtve,« je napisala v javnem pismu Robertu Golobu.

Zamišljene zakonske novosti so med drugim predvidele možnosti, da žrtev družinskega nasilja lahko delodajalcu predlaga zaposlitev za krajši delovni čas, v primeru urejanja zaščite, pravnih in drugih postopkov na institucijah ter odpravljanja posledic nasilja v družini pa je upravičen do desetih dodatnih dni plačane odsotnosti. Delodajalec takemu delavcu ne bi smel odpovedati pogodbe o zaposlitvi. »Vse to so ukrepi, ki so sprejeti v sodelovanju s socialnimi službami. Vse to so ukrepi, ki žrtvam omogočajo nov začetek. Predlagali smo jih na tiho, brez medijskega trušča, ker smo verjeli, da za to ni potreben. Ker smo verjeli, da vam je za to res mar,« je vodja Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora napisala v javnem pismu predsedniku vlade.