O uvedbi nadzora na slovensko-italijanski meji je italijanski notranji minister Matteo Piantedosi slovenskega kolega Boštjana Poklukarja obvestil v telefonskem pogovoru v torek zvečer. Oba ministra sta se strinjala, da je lahko zahodnobalkanska pot, ki jo tesno spremljajo tako slovenske kot italijanske varnostne službe, privlačen koridor za potencialno radikalizacijo. Kot glavni razlog je Piantedosi navedel morebitno preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala.

Minister Poklukar je ob tem poudaril nujnost začasnosti in sorazmernosti tega ukrepa in italijanskemu ministru pozval, da morajo biti ukrepi prijazni našim državljanom, da se kulturne in družinske vezi ne prekinejo. Ministra sta se tudi dogovorila, da se v kratkem slišita generalna direktorja policij in se dogovorita, kako in kje se bo ukrep izvajal.

Na ministrstvu izpostavljajo, da slovenska policija razmere dosledno spremlja in z namenom zagotavljanja varnosti vseh prebivalcev Slovenije ustrezno prilagaja ukrepe.

Uvajanje nadzorov na mejnih prehodih se sicer krepi po vsej Evropi. Avstrija je danes že uvedla nadzor tudi na meji s Češko. K tej odločitvi je botroval odziv Nemčije, saj je ta zaradi nedovoljenih migracij uvedla nadzor na mejah s Češko, Poljsko in Švico.