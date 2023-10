Vselej se veselim začetka sezone, saj je pripravljalno obdobje zelo dolgo. Vsaka tekma svetovnega pokala je zgodba zase. Doslej Söldna še nikoli nisem zapustila zadovoljna. Najbolje sem bila pripravljena lani, ko je bila tekma žal odpovedana. Po drugi strani je res, da sezone nikoli ne sodiš po Söldnu, saj sem imela doslej eno svojih najuspešnejših sezon, ko sem bila na uvodni tekmi 31. Želim si, da bom letos avstrijsko tekmo zapustila dobre volje. Na treningih sicer delam manjše napake, kljub temu pa verjamem, da lahko pokažem dva dobra smučanja in upravičim svoje mesto na startni listi.

Tega ne bi napovedovala, lahko pa rečem, da imam v veleslalomu še prostor za napredek. V minuli sezoni, ki je bila kar uspešna, sem nekajkrat smučala zelo dobro, a nisem prišla do cilja, zato sem zapravila kakšno uvrstitev več med najboljšo deseterico. Verjamem v svoje veleslalomsko znanje, zavedam pa se tudi zelo močne konkurence, v kateri ni preprosto že obdržati priborjenega mesta, kaj šele napredovati. Želim si, da bi bilo manjših napak manj, kot jih je bilo doslej.

Res jih je manj, a vselej preveč.

V zadnjih nekaj sezonah na glas poudarjam, da se želim v slalomu uvrstiti na zmagovalni oder, a mi tega zaenkrat ne uspe. Stopničk obljubiti ne morem, imam pa veliko željo. Trenutno se bolje počutim na veleslalomskih smučeh, saj smo ga več trenirale v Argentini in med pripravami na prvo tekmo sezone. V slalomu moram v prvi vrsti še pridobiti občutke, po katerih bom šla lahko na start bolj samozavestna.

Med veleslalomom v Söldnu in slalomoma v Leviju bo za razliko od preteklih let krajši premor, in sicer dva tedna. Vam to ustreza?