Sindikalne organizacije so zagrozile, da se ne bodo več pogajale o spremembah zakona ter da lahko odidejo tudi na ulice, če držijo informacije, da bi lahko ministrstvo v predlog novele Zakona o delovnih razmerjih uvrstilo le spremembe, s katerimi bi prenesli določila dveh evropskih direktiv, da bi se država izognila kazni Evropske komisije, ne pa drugih sprememb, o katerih so se pogajali na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) in so šle tudi v javno obravnavo, prinesle pa bi več sprememb v prid delavcev.

Teh sprememb niso podpirali delodajalci, bile so tudi eden od razlogov za njihov izstop iz ESS iz julija letos, in so v četrtek predlagali, da se sprejme novel le s spremembami dveh direktiv. Do tega predloga in informacij, da naj bi ga vlada upoštevala, je prišlo po srečanju predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za finance Klemna Boštjančiča z delodajalci v začetku minulega tedna.

V okrnjeni obliki bi novela skladno z evropskim direktivama prinesla le možnost petih dni neplačanega oskrbovalskega dopusta in pravico delavca predlagati spremembo pogodbe o zaposlitvi - denimo namesto za določen za nedoločen čas.

Ne bi pa vsebovala drugih rešitev, ki so bile tudi v javni obravnavi, med njimi prostovoljnega štiri- ali šesturnega delovnika, pravice do odklopa in do 48-urnega počitka ter omejevanja prekarnosti tudi z ukrepi na področju agencijskega dela, rešitev za večanje varnosti delavskih predstavnikov in za preprečevanje zlorab na področju podajanja pisnih opozoril pred odpovedjo, izenačenja delovnopravnih pravic rejnikov ter določb v zvezi s fleksibilnejšo možnostjo dela od doma.