Varnostni svet ZN bo danes popoldne na izrednem zasedanju, ki sta ga po napadu na bolnišnico v Gazi uradno zahtevali Rusija in Združeni arabski emirati, razpravljal o spopadih med Izraelom in Hamasom. Potekalo naj bi tudi glasovanje o brazilskem predlogu resolucije.

Brazilski predlog napade pripadnikov Hamasa, ki so zahtevali 1.400 izraelskih življenj, obsoja, osredotoča pa se na zahteve po neoviranem humanitarnem dostopu do Gaze, ki jo je Izrael blokiral in silovito bombardira. Predlog resolucije med drugim tudi poziva Izrael, naj prekliče poziv palestinskim civilistom, da se umaknejo s severnega dela Gaze na jug. Poziva tudi k spoštovanju mednarodnega prava.

»Bolnišnice in šole ne smejo biti nikoli tarča napada«

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na družbenem mediju X izrazilo zgroženost nad novicami o napadu na bolnišnico v Gazi, ki je zahteval več sto civilnih žrtev, med njimi žensk in otrok.

»Bolnišnice in šole ne smejo biti nikoli tarče napada,« navaja ministrstvo in dodaja poziv k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. »Civilistov se ne sme napadati niti uporabljati za talce ali živi ščit,« je sporočilo ministrstvo.

Palestinci poročajo, da je bilo v napadu na bolnišnico v Gazi najmanj 500 smrtnih žrtev, in zanj krivijo izraelsko vojsko. Ta odgovarja, da ne napada bolnišnic in za eksplozijo krivi ponesrečeno izstrelitev rakete skupine Islamski džihad proti Izraelu.

Napad na bolnišnico je pričakovano povzročil veliko ogorčenje po svetu in zaradi tega je že bilo odpovedano napovedano srečanje palestinskega voditelja Mahmuda Abasa, egiptovskega predsednika Abdela Fataha el Sisija in jordanskega kralja Abdulaha II. z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom v Jordaniji.

Veleposlaniki arabskih držav so na sedežu ZN obsodili napad na bolnišnico, palestinski predstavnik Rijad Mansur pa je v njihovem imenu zanj obtožil Izrael ter zahteval ukrepanje Varnostnega sveta ZN.

Izrael napad na bolnišnico "kategorično zanika"

Po veliki eksploziji v bolnišnici v Gazi, za katero je skupina Hamas obtožila izraelski zračni napad, je umrlo več sto Palestincev. Izrael krivdo zanika in češ, da je šlo za ponesrečeno izstrelitev rakete palestinske militantne skupine Islamski džihad.

Po smrtonosnem napadu v več državah izbruhnili protesti

V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so v torek po napadu na bolnišnico v mestu Gaza, v katerem je umrlo več sto ljudi, izbruhnili protesti. Protestniki so jezo nad napadom, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu.

Palestinci so ulice več mest na Zahodnem bregu preplavili že kmalu po napadu, za katerega je palestinsko gibanje Hamas okrivilo Izrael, ta pa krivdo zvrača na Islamski džihad, še eno islamistično skupino na območju Gaze. Protestniki so metali kamne in vzklikali gesla proti palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu. Varnostne sile so množico razgnale s solzivcem in šok granatami.

V jordanskem Amanu so protestniki skušali napasti izraelsko veleposlaništvo, od koder pa naj bi jih po navedbah jordanskih varnostnih sil pregnali.

Številni ljudje so se v torek zvečer zbrali tudi pred izraelskim konzulatom v Istanbulu, kjer so mahali s palestinskimi zastavami in vzklikali »Dol z Izraelom«. Policija je območje ščitila z velikim številom pripadnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Tunisu se je več sto ljudi zbralo pred francoskim veleposlaništvom, o shodu na stotine ljudi poročajo tudi iz Bagdada v Iraku in iz iranskega Teherana, kjer je vlada razglasila dan žalovanja. Protesti so potekali še v Tripoliju in več drugih libijskih mestih.

V libanonski prestolnici Bejrut so jezni protestniki v bližini ameriškega veleposlaništva zanetili velik ogenj, v veleposlaništvo Francije pa metali kamne. Stotine podpornikov gibanja Hezbolah, ki je ljudi pozval, naj na ulicah izrazijo jezo, je zahtevalo bombardiranje Tel Aviva. Policija naj bi proti zbranim uporabila solzivec.

Ogorčenje zaradi napada na bolnišnico je sprožilo proteste tudi v nekaterih drugih državah, med drugim v New Yorku, kjer je v torek skorajda prišlo do spopadov med več sto podporniki Izraela in podobnega števila podpornikov Palestincev v parku Washington Square.

Ameriški predsednik Biden danes v Izraelu

Predsednik ZDA Joe Biden bo danes obiskal Izrael in se srečal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Zagotovil mu bo podporo ZDA ob spopadu s Hamasom. Govoril naj bi tudi o zaščiti palestinskih civilistov v Gazi in humanitarni pomoči. Zaradi krvavega napada na bolnišnico v Gazi pa je bilo odpovedano srečanje z arabskimi voditelji v Amanu.

Visoki obisk je tudi del sporočila ZDA vsem na Bližnjem vzhodu, naj ne skušajo izkoristiti vojne med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas za lastne cilje. Opozorilo velja predvsem za Iran in libanonsko šiitsko skupino Hezbolah, ki lahko na severu odpre drugo fronto proti Izraelu.

Obisk, ki ni brez nevarnosti za ameriškega predsednika, saj se raketni napadi Hamasa na Izrael nadaljujejo, je v torek v Tel Avivu napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken.