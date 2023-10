#intervju Petra Seliškar, filmska režiserka: Smeh je včasih edini način preživetja

Telo režiserke Petre Seliškar, letošnje prejemnice vesne za najboljši dokumentarni film, spremlja režiserkino prijateljico Urško, ko ta v boju z redko avtoimunsko boleznijo dve desetletji preživlja na robu življenja in smrti. Zgodba o vztrajnosti in sprejemanju, bolezni in zdravju se skozi intimne pogovore, arhivske posnetke ter impresionistične podobe poglablja v skrivnosti človeškega telesa, ki poskuša uničiti samega sebe.