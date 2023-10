Da je fliper po renesansi okoli preloma stoletij zunaj aktualnih modnosti, govori podatek, da se ga v Ljubljani da igrati na vsega nekaj mestih. Razen v Skandinaviji, konkretno na Finskem, od koder je lansko leto prišel eden od udeležencev in povedal, da so fliperji tamkaj še vedno redni inventar gostinskih lokalov, te ljubke naprave krožijo predvsem med zbiralci. Zaradi omejenosti prostora to ne more biti vsak, prav tako pa so naprave težke nezanemarljivih sto in več kilogramov, nerodne za v dvigalo, pa še hitro se kvarijo. Idealno podjetje za izposojo in servisiranje fliperjev bi pravzaprav moralo imeti helikopter. A igralska skupnost se je letos razširila.

Od minulega petka do nedelje so se zvrstili trije turnirji, in sicer ogrevalni, glavni in izločilni. Število tekmovalcev je bilo letos podvojeno, več pa je bilo tudi igralnih avtomatov, na katerih se je tekmovalo. »Lani je bilo 30 tekmovalcev in recimo, da je bilo 25 istih. Letos je bila udeležba omejena na 48 ljudi, kajti po štirje lahko igrajo na eni napravi, kar pomeni, da potrebujemo minimalno 12 naprav, imamo pa jih 16, štiri za rezervo, če bi se kar koli pokvarilo. Dosti več jih niti ne bi mogli dobiti oziroma ni prostora,« je med turnirjem, ki ga je organiziral in na katerem je zmagal, pojasnil Vid Kuklec. Obenem je tudi najvišje uvrščeni tekmovalec na svetovni lestvici. Trenutno je okoli 120. mesta. Tudi ljubljanski turnir je štel za svetovno lestvico. Na svetu je po deset turnirjev na teden, kar pomeni, da so v boljšem položaju igralci, ki se jih lahko redno udeležujejo, na prvih dvajsetih mestih svetovne lestvice pa so predstavniki ZDA, Anglije, Nove Zelandije in Nemčije. Po drugi strani se je zaradi pravila, da se lahko svetovnega prvenstva udeležita samo (prva) dva predstavnika iz vsake države, na svetovno prvenstvo lažje uvrstiti iz okolij, kot je Slovenija, kjer ni veliko igralcev.

Najtežja nastavitev

Tudi udeležba ljubljanskega dogodka je bila mednarodna. Približno polovica igralcev je bila iz tujine. Ob Madžarih in Avstrijcih, ki so že lani sestavljali večino gostov, so se letos turnirja udeležili tudi igralci s Hrvaškega. Za igranje so bili na voljo fliperji z naslednjimi motivi: Creature from the Black Lagoon, Rush, Varuhi galaksije, Monster Bash Roadshow, Vojna zvezd, svetovno nogometno prvenstvo, Getaway, Umazani Harry, Fish Tales, Spiderman, Godzilla, Foo Fighters, Mandalorian in Jurski park.

Vsaj nekateri so obče znani tudi v naših krajih, je pa zanimivo, da so se fliperji izdelovali in se še vedno izdelujejo v razmeroma majhnih serijah. Na primer tistih z motivom Adamsovih, ki so jih naredili v največji seriji, je zgolj 20.000 primerkov, fliperjev z motivi iz filma Indiana Jones in še kakšnega tovrstnega pa je vsega 13.000. Obenem to, da imate v kleti morda kak star fliper, ne pomeni, da ste skozi leta nehote obogateli. Čeravno so se cene med pandemijo v nekaterih primerih celo podvojile, se cene klasičnih fliperjev gibljejo od 500 do 3000 evrov. Za 500 se da dobiti že starega mehanskega, ki pa se ga hitro naveličaš, kar je eden od osnovnih problemov. Goran Stojsavljević iz Zagreba je povedal: »Imam 20 fliperjev, jih je pa po kleteh v Zagrebu ogromno. Fliperji v mestu niso več priljubljeni, sam se ukvarjam z njimi, ker jih obožujem od otroških dni, obenem pa imava z bratom več gostinskih lokalov in tako tudi prostor, da jih postaviva.«

Turnirski fliperji so bili nastavljeni na najtežjo nastavitev zato, da igralci na njem ne bi zapravili preveč časa. V povprečju so štirje igralci, ki so imeli na voljo vsak po tri kroglice, igrali po 25 minut ali dobri dve minuti na kroglico. Seveda so bile odigrane tudi partije, ki so trajale po pet minut ali več. In v katerih se je dalo videti mojstrovine, kot na primer, ko je igralec med multiballom med ročkama nakopičil tri kroglice, nato pa vse hkrati odbil. Gre za igralce, ki vsaj najbolj razvpite fliperje poznajo do obisti, sploh ko gre za klasične naprave, pri katerih niso vključene tudi videoigrice. Te imajo še tretji gumb, imenovan action button, ki se uporablja za streljanje v videoigrici oziroma za izbiranje opcij, ki ti jih fliper med igro ponuja. Nekateri nanj med igro pritiskajo z nogo, drugi pa s hitrim premikanjem roke. »Zamudil sem priložnost, ki bi pomenila še dodaten multiball oziroma neke vrste multimultiball, potem pa sem se znašel v temi in nisem vedel, kako naprej,« je Andrej iz Škofij, ki je kot še nekaj tekmovalcev na ljubljanski turnir prišel z družino, povedal po vrhunski predstavi, ki jo je trikrat prekinil. Dvakrat, da je obrisal ročke od prepotenosti, in enkrat, da je spil požirek pijače. Nekateri igralci nosijo rokavice.

Sledenje trendom

Od štirih naprav v finalu nedeljskega turnirja je bil samo fliper z motivi Umazanega Harryja klasičen fliper, brez tretjega gumba, preostali trije, torej z motivi Vojne zvezd, Varuhov galaksije in Foo Fightersov, pa so bili vsi sodobnejše naprave. Ki so tudi dražje. Na primer tisti z motivi ameriške glasbene skupine Foo Fighters »s Taylorjem Hawkinsom«, kot je nekdo obudil spomin na lani preminulega bobnarja omenjene zasedbe, je v spletni ponudbi za slabih 10.000 dolarjev. Na trg je prišel letos.

Izdelovalci so pri koncipiranju in naslavljanju fliperjev vedno sledili aktualnim modnostim in trendom oziroma recimo bolj natančno, nikdar niso posegali po alternativi, ampak zgolj po obče znanih pop blagovnih znamkah. Tega se poskušajo držati še naprej, nabor imen novih fliperjev, ki naj bi prišli na trg v kratkem, pa nemara najbolj kaže, kakšnemu trgu oziroma ciljni skupini so novi fliperji dandanes namenjeni. Žrelo, Nazaj v prihodnost, James Bond, Indiana Jones, King Kong, Super Mario, Izganjalci duhov. Torej sama preverjena imena oziroma ponovitve. Prvi z motivi Indiane Jonesa je na primer izšel leta 1993. Naprej v preteklost.