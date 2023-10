#kritika Če je easy, ni Izis

Prelomna razstava v več pogledih je letošnja 11. edicija festivala Izis v Kopru, ki poteka v nekdanjih skladiščih Luke Koper Libertas, neposredno pod obzidjem severnega dela mesta. Črna platnena vrata že od daleč vabijo, da se približamo in odgrnemo zaveso v svet procesov in odnosov kvantne mehanike, kot so si jo zamislili sodelavci intermedijskega zavoda Pina –​ kurator Marko, producent Borut, oblikovalka Katja, pisec Karlo in drugi v sodelovanju z umetniki iz Cirkulacije 2 ter nekaj povabljenimi umetnicami in umetniki. Vstopimo v prvi prostor, kjer so postavili scenografijo iz odpadlih kosov, najdenih v nekdanjem skladišču, filmsko sceno, v katero so umetniki umestili svoja dela na presečišču med znanostjo in umetnostjo. Okrogla vrata pomenijo vstop v nevidni svet za površino atomov: tam so majhni roboti, ki z moškim in ženskim glasom berejo kuratorske tekste, digitalni zasloni iz številk, ki se prižgejo ob naših zvokih, cevi na kupu in video med polomljenimi železnimi kosi, vse v nenavadni svetlobi, ki zabriše barve, potem je v sredini robot, ki se mu je pokvarila noga in se vozi v krogu, pa zmešnjava posnetkov Libertasa, neke opere in tekstov iz Biblije in Hitlerjugend ob zvokih galaktičega odmeva, kar se izteče v eksperimentalni kuhinji s pultom, potem so ob strani radiotrofne glive in spremno besedilo, ki se dopolni šele ob močni svetlobi. Gledalec lahko vzame reflektor in odkrije barve, skrite finese in nevidno celoto. To je nekakšen vmesni prostor, ki spominja na distopijo z drugačnimi zakoni, predvsem pa je daje občutek vzajemne solidarnosti, neizmerne inspiracije in zabave, kjer je zabrisana meja med kuratorskim posegom, fizičnim delom ekipe, ki je sploh usposobila prostor za razstavo, in umetniškimi deli. Velikanski prostor diha kot celota, kakor kulturni dogodek, kjer je umetnost v funkciji povezovanja ljudi in spodbujanja k odkrivanju in raziskovanju neodkritih možnosti. V drugem prostoru je trda tema, potem pa se nenadoma prikažejo strele ob strašnih zvokih in obiskovalec začuti to neznansko energijo, ki bi v izračunih Nikole Tesle lahko napajala pol Kopra. Tretji prostor je nekakšno »ognjišče«, prostor druženja in pripovedovanja zgodb, poslušanja glasbe in festivalov, dogodkov, pretežno avdiovizualnih performansov. Menda so ga »odkrili« lani, tako da so prebili steno stranišča, potem pa jih je zanimalo, ali se da priti še kam. Prebili so novo steno in odkrili velik četrti prostor, v katerega so vstavili napihljiv šotor, ki je postal galaktično plovilo boginje Izis, v katerem je instalacija iz 27 zvočnikov v obliki diamanta. Če se postavimo noter, slišimo izjemno prostorsko zvočno pokrajino potovanja plovila skozi planete in galaksije Ide Hiršenfelder. Ob zaključku festivala bo ta vesoljska ladja odletela v mestni park in ponesla festival v nove čase in prostore.