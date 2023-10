Pri izbiri novega trenerja nogometašev Olimpije vsak dan prihaja do preobratov. Še v ponedeljek opoldne sta direktor kluba Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa na novinarski konferenci zatrjevala, da bo novi trener tujec z veliko izkušnjami, a je čez nekaj ur prišlo do preobrata. Glavni favorit za prevzem Olimpije je čez noč postal Zoran Zeljković, trenutno trener drugouvrščenega Kopra, ki je pokazal zanimanje za delo v vrstah državnega prvaka. Ker ima Zeljković s Koprom sklenjeno veljavno pogodbo, je predsednik kluba Ante Guberac zahteval odškodnino, pogajanja o njeni višini pa so se včeraj zavlekla pozno v noč. Koprčani so menda postavili ceno več kot 200.000 evrov, Olimpija pa naj bi ponujala 100.000 evrov, dogovor je bil sklenjen menda za 150.000 evrov. Na Bonifiki so rešitev za naslednika našli znotraj kluba. Safet Hadžić, ki je bil nekoč uspešen trener Olimpije, dokler ga ni iz kluba izrinil Mladen Rudonja, je bil letos na Bonifiki svetovalec in skavt.

Triinštiridesetletni Ljubljančan Zeljković, ki je med drugim igral tudi za Olimpijo, spada med najbolj nadarjene mlade slovenske trenerje in je v Kopru tretjo sezono. Pred prihodom na Primorsko je bil trener Ilirije in Krke, na Bonifiki pa je predlani osvojil slovenski pokal in bil v prvi ligi podprvak, lani pa je ostal brez nastopa v Evropi. Olimpija se je pred Zeljkovićem pogajala s številnimi trenerji. Hrvata Igorja Bišćana prihod v Ljubljano ni zanimal, ker odhaja v Savdsko Arabijo. Urugvajca Gonzala Garcio, ki je nazadnje treniral hrvaškega prvoligaša Istro iz Pulja, je predsednik Adam Delius ocenil, da mu manjka izkušenj, a je bil realno predrag. Nemca Miroslav Klose in Felix Magath sta se v kombinacijah znašla zaradi poznanstev z vodilnimi ljudmi Olimpije, ki živijo na Bavarskem.

Evropska nogometna zveza (Uefa) še naprej prazni blagajno Olimpije s kaznimi. Olimpija je morala avgusta plačati 20.000 evrov za vdor navijačev po evropski tekmi z Ludogorcem. 30.000 evrov je najnovejša kazen, ker so gledalci na tekmi konferenčne lige s Slovanom iz Bratislave na igrišče metali predmete in ena plastenka je zadela tudi stranskega sodnika. Poleg tega bo morala na naslednji domači evropski tekmi 9. novembra s Klaksvikom zapreti enega od sektorjev na stadionu, saj bo moralo biti praznih vsaj 1000 sedežev. To ne bo težava, saj je bilo na tekmi proti Slovanu le 5064 gledalcev.