Že pred začetkom sezone je trener košarkarjev Cedevite Olimpije Simone Pianigiani opozarjal na uvod evropskega pokala, češ da je za ekipo v trenutnem stanju izjemno naporen. Po visokem porazu proti Hapoelu v Tel Avivu se mu je skorajda izpolnila želja, da bi morda »ukradli« eno zmago. Proti Joventutu so bili blizu in klonili šele po podaljšku s košem nasprotnika praktično ob zvoku sirene. Zdaj Ljubljančane čaka še tretja tekma z enim izmed favoritov za najvišja mesta v skupini A Bešiktašem, nato pa bodo prišli obračuni, ki jih bodo morali začeti dobivati, če bodo želeli razmišljati o enem izmed prvih šestih mest, ki peljejo v končnico.

Pianigiani v skrbeh

Čeprav je obračun proti Joventutu kljub porazu zmajem vlil samozavest in vero v delo, ki ga opravljajo na treningih, pa je za dalj časa od igrišč oddaljil Nikolo Radičevića, ki si je poškodoval mečno mišico. To je za moštvo velik udarec, saj ima zdaj le enega pravega organizatorja igre Justina Cobbsa. »Lagal bi, če bi rekel, da me trenutna situacija ne skrbi. Iskati bomo morali notranje rezerve, saj imamo nekaj igralcev, ki lahko za silo organizirajo igro. Kdo, je odvisno od nasprotnika, od njegove agresivnosti, načina igranja obrambe ... Zagotovo pa ni isto, kot če bi imeli pravega organizatorja igre, ki ve, kdaj potegniti, kdaj umiriti igro, katero akcijo odigrati v določenem trenutku. Ob tem tudi nekoliko bolj obremenjujemo Cobbsa in ne želim niti pomisliti, kaj bi bilo, če bi se poškodoval še on,« je razpredal Simone Pianigiani.

V idealnem svetu bi klub že iskal primerno okrepitev, a Pianigiani pravi, da morajo v prvi vrsti gledati na proračun. »Kot resen klub ves čas spremljamo dogajanje na tržnici. Dogajajo se premiki in rošade v moštvih, prihaja do priložnosti. Če se bo pokazala prava, verjamem, da bomo reagirali, v nasprotnem primeru ne. Nismo agresivni, smo pa pozorni. Letošnja sezona bo čudna. Ne bo novembrskega premora, ne bo premora okoli božiča. Vseskozi samo tekme, ena za drugo, vse do reprezentančnega premora februarja. Redni del evropskega pokala se konča že pred tem in če ne greš v končnico, ti ostane le še ena tekma na teden. Tudi v tem pogledu je treba biti pameten in pravilno tempirati morebitno okrepitev,« je pojasnil italijanski strateg, ki si v tem trenutku najbolj želi, da bi moštvo konstantno vseh štirideset minut igralo v visokem ritmu. »K temu moramo stremeti ves čas. Ne premoremo kakovosti, da bi lahko stvari reševali z igro ena na ena. Da bi žogo dali enemu branilcu ali nekomu pod koš in rekli, naj reši situacijo. Če se kroženje žoge ustavi, smo v težavah. Smo tudi dobra tekaška ekipa, zato moramo povečati število protinapadov. V obrambi smo vse boljši, saj več komuniciramo in se vse bolj držimo pravil. To je povezano s tem, da se igralci vse bolje poznajo med seboj. To so naše osnovne želje. Ko jih bomo izpolnjevali v popolnosti, bomo lahko začeli s podrobnostmi. A vse se začne in konča pri organizatorjih igre.«

Bešiktaš izjemno agresiven

Bešiktaš je nazadnje v evropskem pokalu igral v sezoni 2015/16, do letos pa nato v Fibini ligi prvakov ali Fibinem evropskem pokalu. Vodstvo je pred letošnjo sezono znova povečalo proračun in iz Bursasporja pripeljalo trenerja Dušana Alimpijevića, igralca Dereka Needhama in športnega direktorja Nedima Yucela. Vsi trije so ob gostovanju v Bursi minuli vikend doživeli sovražen sprejem, saj so jih tamkajšnji navijači označili za izdajalce. Bursaspor so namreč zapustili zaradi znižanega proračuna. Bešiktaš je na uvodu v evropski pokal za točko tesno ugnal Joventut na gostovanju, nato pa pred domačimi navijači brez težav premagal Prometej.

»Gre za odlično moštvo, eno najboljših v naši skupini. Ima drugačne značilnosti od nasprotnikov, s katerimi smo igrali do zdaj. So izredno fizični, trdni, ves čas pritiskajo na žogo in igrajo z visoko intenziteto v obrambi. V napadu bomo tako na preizkušnji, saj bomo kljub temu morali izvesti naše akcije. Ob igri telo na telo nam ne bo lahko. Posebej zdaj, ko imamo le enega organizatorja igre, kar nasprotnik dobro ve,« opozarja Pianigiani in dodaja, da bi njegovi igralci naredili nov korak naprej, če bi lahko proti takšnemu nasprotniku bili enakovredno bitko. »Ne smemo se ustrašiti in odnehati. Obdržati moramo ritem v igri in energijo. Če bo tako, se lahko nadejamo zanimive tekme,« je še dodal Pianigiani, ki bo lahko znova računal na Luko Ščuko, ki sicer še ima bolečine v gležnju, Rok Radović pa še čuti posledice bolezni, zato je njegov nastop vprašljiv.