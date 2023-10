Barcelona in Kiel sta po štirih tekmah letošnje lige prvakov edina med 16 klubi z maksimalnim točkovnim izkupičkom. Katalonski gigant je v domači Blaugrani premagal aktualnega evropskega prvaka Magdeburga (32:20) in danski GOG Gudme (38:30), v gosteh pa Montpellier (30:25) in Porto (38:30). Celjani so zaenkrat še vedno na točkovni ničli, tako kot tudi poljska Wisla Plock in Pelister iz Severne Makedonije, v svoji 28. sezoni med evropsko elito pa so doslej klonili proti GOG Gudmeju (36:38), Portu (29:30), Magdeburgu (23:39) in Montpellieru (29:31).

Pred današnjim obračunom z 11-kratnim klubskim prvakov Evrope (deset lovorik v ligi prvakov in ena v njenem predhodniku, pokalu državnih prvakov), se spomini Celjanov pogosto vračajo v letošnji 15. februar, ko so pivovarji pred več kot 5200 gledalci v Zlatorogu zamudili zgodovinsko priložnost za skalp Kataloncev. Pet minut pred koncem so vodili s 27:24 in vse je kazalo, da bodo prekinili neverjeten niz 21 tekem Barcelone brez poraza (19 zmag, dva remija) v ligi prvakov. A gostje so čudežno vstali od mrtvih in do konca naredili delni izid 4:0. Le 14 sekund pred zadnjim znakom sirene je Aleix Gomez dosegel zmagoviti gol za končnih 28:27, ki je pomenil tudi prvo (!) vodstvo Barcelone na tekmi, v zadnjem napadu pa je Tadej Mazej zgrešil 'zicer' za morebiten remi.

Toskić: Mem najboljši v Evropi

V celjskem taboru bi tudi danes takoj podpisali tako izenačen dvoboj do zadnjih minut, njihova edina prednost pa je dejstvo, da je Barca v vlogi velikega favorita. Mladi in neizkušeni celjski »otroški vrtec« je namreč že večkrat dokazal, da proti favoritom prikaže odlične predstave, saj lahko igra sproščeno in neobremenjeno, takrat ko mora zmagati, pa večinoma odpove. Tega se pred dvobojem z ekipo, ki ima tudi dva Slovenca (Blaža Janca in Domna Makuca, a za slednjega je zaradi poškodbe kolena sezona verjetno že izgubljena), zaveda tudi celjski trener Alem Toskić: »Na tej tekmi nimamo česa izgubiti, lahko pa veliko dobimo. Rezultatsko nismo niti slučajno obremenjeni, zagotovo so tekmeci pod večjim pritiskom, saj enostavno morajo zmagati.«

Med 16 klubi evropske elite je Barcelona po štirih krogih druga najučinkovitejša v napadu (dosegla je 138 golov, več le Veszprem, 140), njen najučinkovitejši igralec je Francoz Dika Mem (28 golov oziroma povprečno sedem na tekmo), imajo pa Španci najtrdnejšo obrambo, saj je prejela le 105 zadetkov. »Barcelona je po mojem mnenju trenutno najboljša rokometna ekipa v Evropi in na svetu. Sestavljajo jo sami vrhunski igralci, na vsakem igralnem položaju pa ima vsaj po dve zveneči imeni. V njeni igri se vse vrti okoli Francoza Dike Mema, trenutno najboljšega igralca v Evropi. Že nekaj let ekipa igra v skoraj nespremenjeni zasedbi, kar se pozna v njeni igri, saj je odlično uigrana. A smo predvsem na zadnji medsebojni tekmi v Celju videli, da je možno enakovredno igrati z njo. Tudi tokrat bomo dali vse od sebe in jo spet skušali ogroziti,« pravi trener Toskić.

Nič od bratske ljubezni

Mitja Janc je bil na zadnji tekmi proti Barceloni bolj ali manj v stranski vlogi (dosegel je en gol, brat Blaž dva), zdaj pa je eden glavnih nosilcev igre celjskega kluba. »Z Blažem se pogosto slišiva po telefonu. V najinih pogovorih je tudi veliko medsebojnega zbadanja, a vse to je seveda v šali. Veliko mi pomaga, daje mi dobre nasvete. Pogosto me pohvali, da igralsko odlično napredujem, a me sočasno opozarja, da zaradi tega ne smem 'zaspati', ampak še bolj trdo trenirati. Poudarja, da moram vsako prejšnjo tekmo takoj pozabiti, da sem še vedno mlad igralec in da moram samo še napredovati,« o šest let starejšemu bratu pripoveduje 20-letni Mitja Janc.

»Celjani so bili proti nam zelo motivirani, samozavestni in borbeni. In če iskreno priznam: tokrat so bili boljši, a Barcelona je znova pokazala svojo velikost,« je po februarski minimalni zmagi Barcelone v Zlatorogu dejal Blaž Janc. In kakšen dvoboj danes pričakuje njegov brat Mitja? »Zelo se veselim ponovnega dvoboja z Blažem. To bo za oba znova nekaj posebnega, še posebej, ker bova na igrišču drug proti drugemu igrala več minut kot doslej. A med tekmo ne bo bratske ljubezni. Vsak od naju se bo maksimalno boril in dal vse od sebe za zmago svoje ekipe, po koncu tekme pa bova spet 'prava' brata. V Zlatorogu ni nobenemu gostu lahko igrati in upam, da nas spet čaka napeta končnica. Zaenkrat proti Barceloni in Blažu še nisem bil uspešen, ampak verjamem, da se bo tudi to nekoč zgodilo. Mogoče se bo že tokratna tekma razpletla drugače kot februarja letos.«

*** 24 golov znaša rekordni poraz Celjanov na njihovih 278 tekmah v zgodovini lige prvakov. Zanj je poskrbela prav Barcelona, ki je 21. septembra 2019 v Blaugrani zmagala s 45:21.