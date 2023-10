Selektor Matjaž Kek je ostal zvest nepisanemu pravilu, da ekipe, ki zmaguje ne menja, zato so tekmo začeli isti igralci kot s Finsko v soboto v Stožicah. V ekipi Severni Irske so bili le štirje nogometaši, ki so igrali pred mesecem dni v Stožicah, ko je Slovenija zmagala s 4:2. Čeprav Severna Irska nima več možnosti za nastop na evropskem prvenstvu, je bil stadion za 18.500 gledalcev razprodan, na katerem je bilo tudi 300 slovenskih navijačev, ki so bili na nogah že v peti minuti. Ostri Severni Irci so s prekrškom zaustavili Šeška, vezist Gnezda Čerin pa je s strelom s 17 metrov dosegel evrogol, potem se je žoga od vratnice odbila v mrežo. To je bil sploh prvi gol Slovenije na gostovanjih na Severnem Irskem.

Severna Irska brez priložnosti v prvem polčasu

Po zaostanku so pobudo prevzeli gostitelji, ki si igrali ostro in odločno, vendar si v prvem polčasu niso priigrali niti ene velike priložnosti, saj je bila obramba pod poveljstvom mirnega Bijola zanesljiva. Gostitelji so v obrambi pazili predvsem na slovenski napadalni dvojec ŠŠ (Šeško – Šporar), ki je bil malo pri žogi, a je po veliki napaki domače obrambe poskrbel za drugi gol. Po posredovanju VAR je bil gol Šeška razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja Šporarja, ki je po mnenju sodnikov vplival na igro.

Slovenija se je tudi v drugem polčasu osredotočila predvsem na branjenje minimalnega vodstva in prežala na protinapade. V igri je bilo malo vsebine in veliko napak. V 57. minuti so gostitelji ostali z desetimi igralci, saj je bojeviti Charles po ostrem prekršku nad Šporarjem prejel drugi rumeni karton. Severni Irci se tudi z igralcem manj niso predali, ampak vztrajno iskali pot do izenačenja, a je Oblak moral ukrotiti dva nevarna strela rezervista Savilla. Mlakar je v 72. minuti zapravil priložnost, da bi podvojil vodstvo za mirno končnico tekme. Slovenija je tako dosegla prvo zmago na gostovanjih v Belfastu in se utrdila na prvem mestu v skupini H.

Preobrat Kazahstana v Helsnikih

Slovenski tabor je pred tekmo v Belfastu z zanimanjem spremljal dogajanje v Helsinkih, kjer sta igrala Finska in Kazahstan. Potem ko so Finci prvi polčas dobili z 1:0, je Kazahstancem v zaključku tekme uspel popoln preobrat z dvema goloma prvega zvezdnika ekipe Bahtijorja Zajnutdinova, ki igra za turški Bešiktaš. To pomeni, da je Finska izgubila možnosti za drugo mesto. Tudi če Slovenija v naslednjem krogu izgubi na Danskem, za nastop na evropskem prvenstvu potrebuje le še točko na zadnji tekmi s Kazahstanom 20. novembra v Stožicah.

Izidi 8. kroga: Finska – Kazahstan 1:2 (1:0, Taylor 28; Zajnutdinov 77/11 m, 89), San Marino – Danska 1:2 (0:1, Golinucci 61; Hojlund 42, Poulsen 70), Severna Irska – Slovenija (0:1); vrstni red: Slovenija in Danska po 19, Kazahstan 14, Finska 11, Severna Irska 6, San Marino 0. Pari prihodnjega kroga, 17. november: Kazahstan – San Marino, Finska – Severna Irska, Danska – Slovenija.

*** 6. zmago je dosegla Slovenija na osmi tekmi kvalifikacij v skupini H.