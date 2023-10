Ko je enajst tisoč venezuelskih vojakov in policistov konec septembra nasilno vstopilo v zapor Tocorón na severu države, tam ni bilo več sledu za 39-letnim Hectorjem Guerrerom Floresom, vodjem zloglasne tolpe Tren de Aragua, ki je imela dolga leta nadzor nad zaporom. Tolpa si je znotraj obzidja postavila pravo mestece, Hector pa je dolge zaporniške dni preživljal v luksuzni dvonadstropni vili, ki si jo je dal sezidati. Tolpa je z izsiljevanjem, krajami avtov, ugrabitvami, tihotapljenjem ljudi in preprodajo orožja kar znotraj zapora služila po tri milijone dolarjev na leto. Največ je v žep, razumljivo, pospravil Hector. Po dolgem času, ki ga je preživel za zapahi, mu je, tik preden bi nadzor nad zaporom prevzela oblast, očitno uspelo pobegniti. Našli ga še niso, iščejo pa ga tako v domovini kot v Kolumbiji, Ekvadorju, Peruju in Čilu, kjer naj bi imel sodelavce in poslovne partnerje. Poleg njega pogrešajo še nekaj drugih članov združbe.

Namesto v zaporu na zabavi na jahti

Začetki Hectorjeve kriminalne kariere segajo v leto 2000, ko se je začel ukvarjati s preprodajo drog in si za tarčo vse prevečkrat izbral policiste. Pet let pozneje je v napadu na policijsko postajo ubil policista in se tako znašel na radarju oblasti. Počasi se je vzpenjal po lestvici pomembnežev v tolpi, a so ga leta 2010 aretirali zaradi treh umorov. Dve leti pozneje je prvič pobegnil iz zapora Tocorón. Podkupil je paznike, ki so v ključnem trenutku pogledali v drugo smer. Leta 2013 so ga ponovno prijeli in vrnili v zapor, kjer pa se je njegova moč le še povečevala. Čeprav bi moral biti za zapahi, so ga večkrat opazili na zabavah, leta 2016 ga je policija izsledila na jahti. Po navedbah španske preiskovalne novinarke in pisateljice Ronne Rísquez, ki je o njem napisala knjigo, je možem v modrem mirno pokazal prepustnico oziroma dovolilnico za potovanja po državi. V zaporu je sicer prestajal sedemnajstletno kazen, med drugim zaradi umora.

Tam pa se mu nikakor ni slabo godilo. Ne le da mu je uspelo brez težav izza zidov voditi zloglasno tolpo z lovkami v Boliviji, Braziliji, Kolumbiji, Ekvadorju in Peruju, temveč je užival tudi v dobrinah, ki so v »normalnem« svetu na voljo le v luksuznih hotelih. V zapor so se preselile družine članov tolpe, tako da so ti uživali v družbi žena, deklet in otrok, ustanovili so nekakšno banko, pri kateri so si izposojali denar, pa stavnico, restavracijo, nočni klub, živalski vrt s plamenci in noji, otroško igrišče, areno za bejzbol, ring za petelinje boje in bazen. Zapor naj bi bil tako dobro založen, da naj bi na vrhuncu gospodarske krize, ko je bilo v državi težko dobiti hrano in druge potrebščine, domačini te hodili kupovat kar tja. Hector je imel preostale zapornike pod nadzorom, živeli so v strahu pred tolpo. Za tedensko bivanje v zaporu jim je računal od deset do dvajset evrov.

Zapor (začasno) zaprli

Hector je na svobodo menda lahko šel kadar koli in se vrnil, ko mu je to ustrezalo. »Notri je živel kot kralj. V zapor se je najverjetneje vračal, ker je bilo v njem zanj najbolj varno,« je za britanski BBC pojasnil direktor nevladne organizacije za nadzor nad venezuelskimi zapori Humberto Prado. »Zase je imel celotno nadstropje z ogromnimi posteljami, več televizijami, vrhunskim zvočnim sistemom. Imel je celo posebne varnostnike, ki so poskrbeli, da se nihče ni mogel prikrasti k njemu brez dovoljenja,« je dodal. Znotraj zapora naj ne bi imel rivalov in je tako brez skrbi za lastno varnost skrbel za kriminalno združbo in njene posle.

Tolpa Tren de Aragua z okoli pet tisoč pripadniki velja za eno najmočnejših v Venezueli in širše. Obstaja že več desetletij, njeni člani so visoko usposobljeni kriminalci, specializirani za ugrabitve, rope, preprodajo mamil in trgovino z ljudmi. Čeprav je med pobeglimi tudi vodja združbe, venezuelski predsednik Nicolas Maduro miri, da imajo oblasti vse pod nadzorom. Pobege nekaterih zapornikov je pripisal podkupljivosti peščice paznikov. Skorumpirani zaposleni bodo kaznovani, je bil jasen. Kakšnih 60 pobeglih zapornikov so že našli, štiri paznike pa aretirali. Zapor so, potem ko so iz njega odnesli vse mogoče, od mikrovalovnih pečic, napihljivih blazin za bazen, klimatskih naprav do motorjev, orožja in streliva, zaprli.