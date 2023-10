Sanacija vodotoka Savinje pod Letuškim mostom

Ko sem prebral besedilo koncesijske pogodbe o vzdrževanju vodotoka Savinje, sem ugotovil, da je tam vse ustrezno zapisano, razen da se devetdeset odstotkov potrebnih vzdrževalnih del ni izvedlo, da se ne ve, kam je šel denar, da ni poročil nadzornikov, da se ne ve, kaj naj bi delala pristojna inšpekcija, ter prišel do zaključka, da je bila prisotna totalna anarhija. Sedaj želi preko noči braslovški župan seliti 150 hiš na tako imenovano Rakovlje, območje, predvideno za kmetovanje, levi breg Savinje pa poplaviti, čeprav po dokumentih nikoli ni bil za to predviden, o tem govorijo tudi dokumenti. Pri tem se prizadeti, nas je več kot 100, sprašujemo, odkod nenadoma takšna ekspresna odločitev. Zadeva bo hitro jasna, ko bomo izvedeli, katere fizične osebe so lastniki tega bodočega zazidalnega območja, kar je naloga neodvisnih medijev.