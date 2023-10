Boli me, ko z daljave spremljam drugo nakbo, ki se dogaja v moji domovini. Ponovno smo priča neznosnemu trpljenju nedolžnih ljudi. Nedolžnih ljudi, ki se jim že zadnjih 75 let dogajajo velike krivice in nepravičnosti, ki ogrožajo varnost in mir na celotnem področju. Srž problema pa je ustanovitev umetne države Izrael, ki se je vrinila na palestinsko zemljo, kjer živi avtohtono palestinsko prebivalstvo. Po sprejetju Balfourjeve deklaracije, ki je dodelila Palestino kot nov dom Judov, in mandat nad Palestino, ki jo je dodelila Liga narodov Veliki Britaniji, ta pa je trajal do leta 1946, je bil Judom omogočen množičen prihod v Palestino.

V tistem obdobju je živelo v Palestini 750.000 ljudi, od tega 50.000 Judov, ki so bivali na 2,5 odstotka palestinskega ozemlja. Ker so Palestinci izražali veliko neodobravanje teh prihodov, so Angleži začeli zelo omejevati palestinski narod in so delovali ves čas v prid judovskih priseljencev. Priseljeni Judje se so lahko vedno bolj oboroževali, kar je povzročalo konflikte, od katerih je Velika Britanija dvignila roke in predala odgovornost na Organizacijo združenih narodov (OZN), upravljanje na palestinskem ozemlju pa do zob oboroženim Judom. To je omogočilo ustanavljanje judovskih terorističnih organizacij, ki so okupirale palestinska mesta in vasi. Izvajali so krvave masakre in preganjali Palestince s svojih domov.

Pokoli, teror, ustrahovanja in prevare so bile metode, s katerimi so uresničevali svoj sionistični cilj: dati zemljo narodu brez zemlje, zemljo brez naroda. Taka dejanja so nasilno pregnala 700.000 Palestincev s svojih domov.

Od leta 1948 je bilo v OZN sprejetih mnogo resolucij, ena od njih resolucija številka 119, ki je zahtevala, da bi moral Izrael dovoliti Palestincem vrnitev na svoje domove. Izrael ni upošteval niti te niti nobene druge resolucije, še naprej je brezobzirno izvajal nasilje nad nejudovskim prebivalstvom in si prisvajal ozemeljske teritorije. Med vojno leta 1967 je Izrael zasedel še Gazo, Zahodni breg z Jeruzalemom, Sinaj in Golansko planoto. Posledica te vojne je bil ponovni eksodus palestinskega naroda, ki je moral za svoje bivanje ponovno postavljati šotorišča v sosednjih arabskih državah (Jordanija, Libanon, Sirija).

Varnostni svet OZN je že novembra 1967 sprejel resolucijo št. 242, ki je zahtevala umik izraelskih okupacijskih čet z okupiranega arabskega ozemlja in priznanje vseh legitimnih narodnih pravic palestinskemu narodu. Tudi to je Izrael ignoriral. OZN je sprejela še mnoge deklaracije o človekovih pravicah in konvencije o okupacijah zemlje in pravicah avtohtonega ljudstva, a vse je bilo očitno zaman, saj se nič od slednjega ni odrazilo pri vsakdanjem življenju Palestincev.

Zaradi vse močnejše okupacije, zatiranja, ponižanja in krivic so Palestinci začeli ustanavljati različne organizacije, ki so se borile za vrnitev na svoje domove. V ta namen so ustanovile skupno Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO). Pod okriljem te organizacije in ob pomoči nekaterih arabskih držav so se pojavljali upori in vojne proti okupatorju, vendar so Amerika in zahodne sile z veliko vojaško, finančno in politično podporo vedno stopile na stran Izraela, kar dokazujejo vse do današnjih dni.

Boli me, da se Izraelci s svojo propagando še vedno prikazujejo kot žrtve, čeprav vedno do zob oboroženi nadzorujejo vso civilno palestinsko prebivalstvo. Palestinske organizacije, ki se borijo za svoje pravice, in narodno gibanje za osvoboditev ne morejo uspeti z nobenim dogovorom ali uporom, vedno pa so označene kot teroristične organizacije.

Sprenevedanje političnih elit je kot vedno do sedaj prezrlo dejanske vzroke nemirov, ki jih povzročajo izgoni Palestincev z domov, rušenje njihovih domov, uničevanje njihove lastnine, gradnja judovskih naselij na palestinski zemlji, izzivanje priseljencev, šikaniranje in popoln nadzor izraelske vojske nad gibanjem ljudi. Da ne omenim nečloveških omejitev za ljudi v Gazi. Vsa svetovna javnost lahko le nemo opazuje ta nesorazmeren boj, pri katerem se je z nešteto dokazi potrdil teror izraelske države, ki ima za cilj popolnoma prevzeti palestinska ozemlja, Palestince pa izgnati ali jih pohabiti.

Zakaj je boj proti okupatorju za nas, Palestince, prepovedan? Izraelski obrambni minister nas je oklical celo za živali, vladajoče elite pa ob tem le molčijo in nas označujejo za teroriste, nas, ki se borimo le proti apartheidu. Očitna so dvojna merila vrednosti življenja. Nezaslišano je, da narod, s katerim je sočustvoval ves svet med 2. svetovno vojno in po njej, sedaj zadaja toliko bolečin drugemu narodu. Velesile so omogočile ustvariti državo, za katero pravijo, da je »demokratična in sveta dežela«, vendar kaže popolnoma drugačni obraz.

Sem Palestinec, ki ljubim življenje in spoštujem vsak narod ne glede na njegovo vero, običaje ali kulturo. Ali se Zahod in Amerika preizprašujejo, pred kom in zakaj se Izrael lahko brani?

Fawzi Abder Rahim, Bezena, Ruše