Nič o Tini, Robiju in Bojanu

Za današnjo izdajo časopisa smo v mnogoštevilnem uredništvu rubrike N. N. dolgo premlevali idejo, kako bi vam sporočili, da se je najbolj znani slovenski par Tina Gaber in Robert Golob v nedeljo mudil v Gardalandu. Ne samo zato, da bi se malo pošalili o tem, da v Gardaland hodijo samo otroci in najstniki, spomnili bi se še na nedavni izlet evropskih parlamentarcev, ki jih je vlak namesto v Bruselj peljal v Disneyland, ter oboje povezali in se spraševali, kam sta bila Tina in Robert sicer namenjena in zakaj sta pomotoma pristala v Gardalandu, in tako dalje in tako naprej.