Dan oprtih vrat PGD Vnanje Gorice

V okviru meseca požarne varnosti PGD Vnanje Gorice vabi to soboto, 21. oktobra, ob 15. uri na dan odprtih vrat. V gasilskem domu si boste lahko ogledali njihova vozila in opremo, prikazali bodo tudi gašenje začetnih požarov z gasilnim aparatom. Lahko boste osvežili svoje znanje prve pomoči ob poškodbah, temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Kot je že v navadi, bo organiziran tudi letni servis gasilnih aparatov, možna bo nabava novih gasilnikov. Hkrati vse zainteresirane vabijo k vpisu v gasilske vrste.