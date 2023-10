Mlade vabijo v svet robotike in pametnih mest

V dolga leta praznih prostorih v poslovni stavbi na Novem trgu 9 sta novomeška občina in Razvojni center uredila prostore za mlada zagonska in inovativna podjetja ter delavnice za izobraževanje s področja robotike in tehnologij pametnega mesta. Glavni cilj je privabiti učence in dijake ter jih vpeljati v svet visoke tehnologije.