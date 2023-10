Da so v začetku oktobra obravnavali napad na eni od osnovnih šol, so za STA potrdili na Policijski upravi Kranj, kjer pa podrobnosti zaradi varovanja osebnih podatkov, sekundarne viktimizacije žrtve in določil kazenskega zakonika ne razkrivajo. Policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper eno osebo vodijo predkazenski postopek in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so navedli.

Ravnateljica šole se je na dogodek takoj odzvala in sprožila vse postopke, je potrdila za portal 24ur.com. Zapisala je, da je takoj po incidentu opravila razgovor z očetom, učencem, učiteljem in sošolci, nato pa o vseh ugotovitvah obvestila policijo. Obvestila je tudi ministrstvo in šolski inšpektorat ter se posvetovala z njimi glede ukrepov. Za STA pa je potrdila tudi, da je zaposleni lani oktobra dobil prvo pisno opozorilo zaradi neprimerne verbalne komunikacije z učenci. O dogodku je poročal tudi kranjski portal Trma.

Na PU Kranj so ob tem dodali, da imajo v policiji ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja. V osnovnih in srednjih šolah pa redno izvajajo preventivne aktivnosti na temo preprečevanja kakršnegakoli nasilja in oškodovance spodbujajo, da nasilna dejanja prijavijo policiji.