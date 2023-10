Na Zahodnem bregu je bilo medtem ubitih 61 Palestincev, 1250 pa jih je bilo ranjenih.

Izrael je napade na območje Gaze začel po tem, ko so pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra vdrli na ozemlje Izraela zajeli okoli 200 talcev in jih odpeljali v enklavo. Na izraelski strani so napadi Hamasa po zadnjih podatkih zahtevali okoli 1400 smrtnih žrtev.

Kot je danes sporočilo izraelsko ministrstvo za zdravje, so po napadih Hamasa v bolnišnice sprejeli več kot 4200 ljudi, med njimi jih je 344 še vedno na zdravljenju, poroča britanski BBC.

V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bil po navedbah oboroženega krila Hamasa ubit tudi eden od vrhovnih poveljnikov gibanja. Kot so sporočili na družbenem omrežju Telegram, je bil Ajman Nofal pristojen za osrednji del območja Gaze.