V današnjem hitrem tempu življenja sta mobilni telefon in splošna neprevidnost na cesti postala nepogrešljiva spremljevalca vsakdanjega življenja. Pametne telefone uporabljamo za komunikacijo, branje novic, družabne medije, navigacijo in še mnoge druge stvari. Vendar pa se je ta moderna naprava v zadnjem desetletju spremenila tudi v glavno obliko distrakcije za voznike po vsem svetu. Kljub obsežnim kampanjam ozaveščanja in strogim zakonodajnim ukrepom ostaja uporaba telefona med vožnjo velika nevarnost na cestah.

Dars je danes na družbenem omrežju X objavil zaskrbljujočo montažo posnetkov s slovenskih cest. Prva dva videa kažeta voznike osebnih vozil, ki so se le za las izognili hudi prometni nesreči. Nadaljuje pa se s montažo posnetkov vožnje tako voznikov osebnih vozil kot tudi tovornih, ki se niso končali srečno. Dars je v svoji objavi zapisal: »Saj ni res, pa je! Ne vemo, kaj so počeli ti vozniki, vendar očitno niso bili osredotočeni na vožnjo. Ko smo za volanom, vedno ohranimo oči na cesti in roke na volanu ter se v celoti posvetimo vožnji!«

[SAJ NI RES, PA JE] 🤦 Ne vemo, kaj so počeli ti vozniki, vendar očitno niso bili osredotočeni na vožnjo. 👉 Ko smo za volanom, vedno ohranimo oči na cesti in roke na volanu ter se v celoti posvetimo vožnji! pic.twitter.com/eIAuryqLJ3 — DARS (@DARS_SI) October 17, 2023

DARS poziva voznike in voznice, naj se vzdržijo uporabe telefona med vožnjo

DARS poziva voznike in voznice, naj se vzdržijo uporabe telefona med vožnjo in naj nujen telefonski klic, pisanje sporočila ali drugo opravilo na telefonu izvedejo šele med postankom na počivališču. Uporaba telefona med vožnjo prinaša številna tveganja – občutno zmanjšano zaznavanje prometne signalizacije, okolice in prometa, zakasnjene reakcije, daljše zavorne poti, slabše prilagajanje varnostne razdalje razmeram na cesti in druge nerazumne odločitve

Dars opozarja, da je uporaba telefona med vožnjo je nevarno in prepovedano početje. Odvrača namreč voznikovo pozornost, ki je pogoj za varno vožnjo, in pogosto povzroči prometno nesrečo. Kljub temu vse več voznikov in voznic med vožnjo uporablja telefon ter s tem ogroža sebe in druge udeležence v prometu. Policija je leta 2021 ugotovila 33.254 kršitev glede uporabe telefona med vožnjo, kar je skoraj 83 odstotkov več kot na primer leta 2012 (18.189). Uporaba telefonov med vožnjo je razširjena v vseh starostnih skupinah obeh spolov..

Statistike kažejo, da je uporaba mobilnega telefona med vožnjo v porastu. Leta 2021 je policija ugotovila kar 33.254 kršitev na tem področju, kar je skoraj 83 odstotkov več kot v letu 2012 (18.189). To jasno kaže na povečanje nevarnosti in nespoštovanje zakonodaje na tem področju. Uporaba telefona med vožnjo ni omejena na določeno starostno skupino ali spol, saj je razširjena med vsemi vozniki in vozačicami.