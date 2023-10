Svet RTVS je na današnji izredni seji soglašal z upravo zavoda, ki je Ksenijo Horvat, Mirka Štularja in Kajo Jakopič že imenovala za direktorje Televizije Slovenija, Radia Slovenija in digitalnih vsebin. Horvat je danes dobila 14 glasov svetnikov, eden pa je bil vzdržan. Štularja je soglasno podprlo 15 svetnikov, prav tako pa tudi Kajo Jakopič.

Ksenija Horvat: Čas je za nov zagon in usmeritev pogleda v prihodnost

Horvatova je v predstavitvi svojega programa dela menila, da je po daljšem turbulentnem obdobju nacionalne televizije zdaj čas za nov delovni zagon in za usmeritev pogleda v prihodnost. Njen cilj je institucionalno in uredniško neodvisen javni medij, ki bo na področju politike, kulture, gospodarstva, znanosti, športa in razvedrila izpolnjeval pričakovanja gledalcev vseh generacij.

»Po daljšem turbulentem obdobju za TV Slovenija je prišel čas za nov delovni zagon, za razmislek in jasno usmeritev v prihodnost. Pod mojim vodstvom, če bom prejela vaše soglasje, se bo TV Slovenija tega premika lotila sistematično in premišljeno. Moj cilj je institucionalno in uredniško neodvisen javni medij, ki bo na področju politike, kulture, gospodarstva, znanosti, športa, razvedrila izpolnjeval pričakovanja gledalcev vseh generacij, in ki bo finančno odgovoren do plačnikov prispevka,« je za MMC povedala Ksenija Horvat.

S programskega vidika si želi takoj okrepiti dnevno-informativne oddaje. Napoveduje uvedbo profesionalnih standardov in mehanizmov za preverjanje kakovosti na vseh ravneh ustvarjanja programa. Televizija bo po njenih besedah ustvarjala program, ki bo upošteval raznolikost gledalcev in bo vključevalen. Iskanje mladih gledalcev na vseh platformah bo prednostna naloga, je napovedala.

Štular meni, da je pomen javnih medijev in javnega radia vse večji

Štular meni, da je pomen javnih medijev in javnega radia samo še večji kot marca 2019, ko je prvič prevzel mandat direktorja Radia Slovenija. V zadnjih letih z obdobjem pandemije covida-19 na čelu se je po njegovih besedah še okrepil razcvet dezinformacij, teorij zarot in različnih populizmov.

Poslanstvo javnega medija se mu zato še nikoli ni zdelo bolj pomembno kot zdaj. Izvajanje javnega interesa na področju medijev, informiranja, izobraževanja, medijskih vsebin in javnega diskurza vidi kot ključno za dobro stanje družbe. Pri pogledu v prihodnost meni, da bi morali več poudarka nameniti novim občinstvom. Predvsem pa se je treba odločneje preusmeriti k digitalni ponudbi produkcije, je prepričan.

Kaja Jakopič: Ključen je nadaljnji digitalni razvoj zavoda

Pomen digitalnosti je pričakovano poudarila tudi Jakopič. Nadaljnji digitalni razvoj zavoda je glede na položaj, v katerem se je znašel RTVS, po njenem mnenju še kako ključen. V prihodnjih letih po njeni oceni ne bo pomembno samo, kako hitro se prilagajajo spremembam na digitalnem področju, ampak tudi, kako bodo preoblikovali in prilagajali svoje digitalne vsebine, da ujamejo hitro spreminjajoča se pričakovanja občinstva. Spremembe v medijski krajini in navadah občinstva se dogajajo zelo hitro. Ravno področje digitalnih vsebin bo to moralo dohitevati, zato je njegova krepitev na ravni celotne RTVS nujna, je opomnila.

Soglasje k imenovanju Polone Fijavž za v. d. odgovorne urednice informativnega programa prvega programa TVS je dalo 15 svetnikov, soglasje k imenovanju Posleka za v. d. odgovornega urednika prvega programa Radia Slovenija pa 14, medtem ko je bil eden vzdržan.