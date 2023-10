Ne glede na relativno skromen pomen, ki ga imata obe vpleteni strani v porabi nafte, pa je z vidika potencialnega stopnjevanja konflikta v regiji geopolitično dogajanje izjemno pomembno. To je bilo zaznati na ceni surove nafte, ki je v zadnjem tednu beležila dnevne spremembe cene, ki so presegle tudi več odstotkov, najbolj pa v petek, ko se je cena ameriške nafte WTI povišala celo za slabih 6 odstotkov v primerjavi s četrtkom. Nervoza na trgu je posledica ugibanj, da je v konflikt vsaj posredno vpleten Iran, kar bi lahko vodilo do tega, da se vojna razširi na širše območje arabskega sveta. Glede na to, da se večina nafte načrpa v tej regiji, večja volatilnost na naftnih trgih torej ni presenetljiva.

Zanimivo pa zgoraj opisano ni imelo večjega negativnega vpliva na delniške trge. V ZDA se je vrednost delniškega indeksa S&P 500 v zadnjem tednu celo zvišala za 1,13 odstotka. Vlagatelji so optimizem našli v bolj zmernih izjavah predstavnikov ameriške centralne banke (Fed), ki so namignili, da rast zahtevanih donosnosti na obveznicah daljših ročnosti zmanjšuje potrebo po nadaljnjih dvigih obrestnih mer. Objavljeni podatki o inflaciji za september so bili nad pričakovanji udeležencev na trgu, ampak odstopanje vseeno ni bilo tolikšno, da ne bi vlagateljev odvrnilo od nakupov delnic. Poleg zmernejšega tona predstavnikov Fed-a so vlagatelje razveselili tudi dobri rezultati poslovanja treh večjih bank za preteklo četrtletje, ki so presegli pričakovanja analitikov. Na poslovanje bank višje obrestne mere očitno blagodejno vplivajo navkljub bojazni, da bi to lahko vodilo v težave posojilojemalcev. Teden je zaznamoval še začetek trgovanja z delnicami znanega nemškega podjetja za izdelavo sandalov Birkenstock, ki je malce poživilo v letošnjem letu sicer slabokrvno sliko prvih izdaj podjetij. Kljub dobremu povpraševanju za sodelovanje v primarni izdaji pa je delnica podjetja v prvem dnevu trgovanja na ameriški borzi NYSE izgubila dobrih 10 % vrednosti.

V Evropi se je vrednost širšega delniškega indeksa Stoxx Europe 600 po treh tednih padcev zvišala za 0,98 odstotka. Poleg ameriškega optimizma so vlagatelji z zadovoljstvom sprejeli namige s strani Kitajske, da bo močneje spodbudila gospodarstvo. Gospodarstva v Evropi so namreč močno odvisna od Kitajske. Sicer pa je bilo na kapitalskih trgih znotraj stare celine opaziti dokaj mešano sliko. Donosnosti glavnih delniških indeksov v Franciji in Nemški sta bili namreč na tedenski ravni negativni. V Nemčiji se je sentiment poslabšal tudi na podlagi napovedi znižanja gospodarske rasti s strani vlade. Če je še aprila napovedovala rast v letošnjem letu v višini 0,4 odstotka, se je gospodarska slika od takrat tako poslabšala, da sveža napoved predvideva upad nemškega gospodarstva za 0,4 odstotka. Razloge vlada vidi v višjih cenah energentov in slabšem povpraševanju s Kitajske. Bližina novega kriznega območja pa je imela učinek na trg evropskih obveznic, saj so se ob umiku vlagateljev na varno cene obvezniških naložb povišale. Zahtevana donosnost nemške 10-letne državne obveznice se je tako z 2,89 odstotka znižala na 2,73 odstotka.

Na japonski delniški trg konflikt na bližnjem vzhodu ni imel negativnega učinka. K tedenski donosnosti delniškega indeksa Topix v višini 2,46 odstotka je pripomogla tudi zvišana napoved letošnje gospodarske rasti Japonske s strani IMF (2,0 odstotka, predhodno 1,4 odstotka). Po drugi strani pa se nadaljujejo slabi makroekonomski podatki s Kitajske. Povprečne cene proizvajalcev so se namreč v septembru znižale za 2,5 odstotka. Tudi izvoz in uvoz še naprej upadata (padec v višini 6,2 odstotka), čeprav se je upadanje upočasnilo glede na pretekli mesec (-8,8 odstotka in -7,3 odstotka). Vrednost kitajskega delniškega indeksa MSCI China se je kljub opisanim težavam v zadnjem tednu povišala za 1,94 odstotka, saj je za optimizem z nakupi bančnih delnic poskrbel kitajski državni sklad. V presojo pa naj bi bil poslan tudi plan za ustanovitev sklada za podporo domačega delniškega trga.