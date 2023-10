Zainteresirani naj izpolnijo spletni obrazec na spletni strani RTV Slovenija. Obe strokovni komisiji na predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija in ob predhodnem pisnem soglasju direktorja TV Slovenija imenuje Uprava RTV Slovenija.

RTV Slovenija bo objavila seznam izbranih skladb in izvajalcev za nastop v posebni televizijski oddaji najpozneje 11. decembra.

Prijavitelji morajo prek spletnega obrazca naložiti v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z izjavami, posnetek skladbe v mp3 formatu in besedilo skladbe, so sporočili iz službe za komuniciranje RTV Slovenija.

Letos je Slovenijo na tekmovanju za pesem Evrovizije v Liverpoolu s skladbo Carpe Diem zastopala skupina Joker Out, ki je bila izbrana neposredno. Velika Britanija je glasbeno tekmovanje kot drugouvrščena država lanskega leta gostila zaradi ruskega napada na Ukrajino.

Prihodnje leto bo tekmovanje za pesem Evrovizije potekalo na Švedskem. Na finalu 67. tekmovanja za pesem Evrovizije v Liverpoolu je namreč slavila švedska pevka Loreen s pesmijo Tattoo.