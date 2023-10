Macron opozarja na nevarnost islamističnega terorizma v Evropi

Francoski predsednik Emmanuel Macrom je danes opozoril, da so vse evropske države ranljive zaradi vrnitve islamističnega terorizma. To je dejal dan po umoru dveh Švedov v Bruslju in nekaj dni po napadu v šoli v Franciji, v katerem je domnevni islamist ubil učitelja.