Konec julija, ko je bilo znano, da Kopitar po izpadu iz elitne divizije ne bo več vodil slovenske hokejske reprezentance, je Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS, dejal, da si na mestu selektorja želi človeka, »ki bo imel ob tem, da bo vodil člansko reprezentanco, tudi veliko volje, želje in sposobnosti ukvarjati se z mlajšimi hokejisti.«

V vodstvu HZS so zato predvsem iskali človeka, ki pozna sistem, kako deluje slovenski hokej. »Selektor bo moral hoditi tudi na prvenstva do 20 let in biti veliko bolj prisoten v klubih. Preprosto moramo začeti graditi novo zgodbo, kot smo jo pred leti, ko je šla že moja generacija skozi podobno fazo razvoja, kot je zdaj pred novo,« je konec julija še dejal Kontrec.

Izbor je padel na Terglava, ki je za slovensko reprezentanco zbral 44 nastopov in z njo nastopil tudi na treh svetovnih prvenstvih elitne divizije, po tekmovalni karieri pa kot trener deloval v Franciji v Brianonu in Grenoblu, kjer je v letošnji sezoni pomočnik trenerja članske ekipe, zadnji dve sezoni pa je vodil ekipo do 20 let.

V Sloveniji je Terglav igral le za Olimpijo (2002, 2004), svojo hokejsko pot pa je začel v Kanadi, kjer je igral za različne klube. Leta 1998 se je kot prvi Slovenec udeležil nabora lige NHL, najelitnejše hokejske lige na svetu, in ga je kot 249. izbral Buffalo Sabres, vendar zanj ni nikoli zaigral. Po odhodu iz Ljubljane je do leta 2012 branil barve Briançona, kjer je v zadnji sezoni že bil tudi pomočnik trenerja. Vlogo pomočnika je opravljal tudi dve leti pozneje, ko je bil v francoski reprezentanci do 18 let, prav tako pa je bil pomočnik selektorja slovenske reprezentance Nika Zupančiča (2017), Finca Karija Savolainena, ki je slovenske hokejiste vodil na olimpijskih igrah v Pjongčangu, in istega leta še Matjaža Kopitarja na svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti.

Terglav je trinajsti selektor slovenske hokejske reprezentance. Njen prvi selektor je bil Rudi Hiti.