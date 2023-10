20-letni nekdanji učenec šole, ki je po rodu iz Ingušetije, je po navedbah istega vira v videoposnetku tudi bežno omenil napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra.

Napadalec naj bi po napovedih danes stopil pred preiskovalnega sodnika, ki naj bi proti njemu vložil obtožnico.

Moški je sicer stari znanec policije in je v policijskih kartotekah označen kot islamski skrajnež, dan pred napadom pa so ga pristojne službe preverile, vendar mu ni bilo mogoče ničesar očitati. Po napadu se je zato vsul plaz očitkov na francoske varnostne službe, češ da so v tem primeru odpovedale. Francoski predsednik Emmanuel Macron je te očitke danes zavrnil, poroča časnik Le Figaro.

V Franciji so po napadu zvišali stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo in po državi razporedili 7000 vojakov. V povezavi z napadom so pridržali deset ljudi.

Petkov napad se je zgodil tik pred tretjo obletnico umora učitelja Samuela Patyja. Tega so 16. oktobra 2020 obglavili v bližini njegove srednje šole v kraju Conflans-Sainte-Honorine nedaleč od Pariza, deset dni po tem, ko je dijakom med poukom o svobodi izražanja pokazal karikature preroka Mohameda. Napadalca, 18-letnega ruskega begunca čečenskega rodu, je ubila policija.