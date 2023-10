Cena plina bo do konca leta manjša za 11 odstotkov, je napovedal Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana. »Cena plina je trenutno regulirana do konca leta, ampak mi smo se odločili za znižanje že letos, zaradi razlike v ceni plina med regulirano in tržno ceno. Regulirana cena plina je 73 evrov, tržna pa je trenutno 64,97 evra za megavatno uro,« je pojasnil Lozej. Ta je še dodal, da pocenitev velja za 41 tisoč gospodinjstev, kot jih je v Ljubljani, priklopljenih na plinsko omrežje. Dodal je še, da bo pocenitev veljala do konca leta, ko bodo ceno prilagodili glede na takratne razmere plina na trgu. V stanovanju z 70 kvadratnimi metri bo po oceni direktorja bo letni strošek za plin z pocenitvijo manjši za 27 evrov, znašal pa bo okoli 885 evrov z davkom na dodano vrednost in vsemi dajatvami. Za hišo na površini 200 kvadratnih metrov bo letni strošek za plin znašal 2124 evrov, prihranek pa 69 evrov.

Cena ogrevanja bo nespremenjena

Cena ogrevanja za daljinsko ogrevanje bo prav tako nespremenjena do konca leta. Cena tako ostaja nespremenjena od lanskega novembra, ko so ogrevanje pocenili na 70,07 evra na megavatno uro. Ogrevalna sezona se sicer začela v ponedeljek: »Kot ste morda sami opazili, smo vklopili med 80 in 90 odstotkov vseh ogrevalnih postaj. Tako da lahko od ponedeljka govorimo o začetku ogrevalne sezone v Ljubljani,« je pojasnil Lozej. Toploto za daljinski sistem ogrevanja proizvajajo iz različnih energentov – premoga, lesne biomase in iz zemeljskega plina kot rezervno gorivo pa uporabljaj pa tudi kurilno olje. Različne energente bodo uporabljali tudi po zagonu nove plinsko-parne enote, kjer trenutno izvajajo testne preskuse. Sčasoma bo primarni energent v plinsko parni enoti zemeljski plin, premog pa bodo uporabljali le še v enem od proizvodnih blokov, skupaj z lesno biomaso. Odjemalci električne energije in plina prizadetih območij zaradi poplav bodo do konca leta imeli popust v višini enega evra na megavatno uro. Tistim, ki jim je voda uničila plinsko ali ogrevalno napeljavo, pa bodo prejeli še popust v višini 300 evrov na enoto. Lozej je poudaril, da je takšnih primerov trenutno okoli petdeset.