Policisti požigalca še iščejo

Na makadamskem parkirišču na Poljanskem nasipu (blizu zapornic) je že nekaj časa povsem razbit in tudi delno ožan avtomobil, ki so ga pred nekaj dnevi pregledovali tudi kriminalistični forenziki. Bralec nas je opozoril še, da so bili še istega dne v neposredni bližini parkirani športni avtomobili luksuznega razreda tujih registrskih tablic. Kaj se dogaja, smo povprašali na Policijsko upravo Ljubljana. »V sredo 11. oktobra smo bili nekaj po polnoči obveščeni o požaru na Poljanskem nasipu v Ljubljani. Po doslej znanih podatkih je zagorelo osebno vozilo na parkirišču, ogenj pa je poškodoval celotni sprednji del vozila. Kriminalisti so opravili ogled vozila in ugotovili, da je doslej še neznani storilec zanetil ogenj na vozilu in ga tako poškodoval. Zbiranje obvestil za ugotovitev vseh okoliščin in za izsleditev storilca še poteka, o vseh okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je pojasnila Aleksandra Golec s PU Ljubljana. Dodala je še, da preiskava kaznivih dejanj vedno poteka v vse smeri in se preverjajo tudi okoliščine pred in po dejanju, vendar po doslej zbranih podatkih, vozila, ki so bila kasneje prisotna na kraju požara, niso povezana s samim kaznivim dejanjem.