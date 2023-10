Pojasnilo Policije

Nacionalni preiskovalni urad zaradi suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 in pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja izvaja več operativnih aktivnosti, med drugim štiri preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju ljubljanske policijske uprave, hkrati pa preiskovalci Finančne straže (Guardia di Finanza) ob prisotnosti preiskovalcev NPU izvajajo štiri preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju Italije. Kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je storjeno na škodo gospodarske družbe v lasti Republike Slovenije. Kaznivega dejanja so osumljene tri fizične osebe, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na tri fizične osebe in tri pravne osebe na območju Slovenije in na eno fizično osebo in eno pravno osebo na območju Italije. Velika protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša preko 14 milijonov evrov, za isti znesek je oškodovano premoženje Republike Slovenije. Osumljena fizična oseba je z namenom, da bi gospodarski družbi z območja Italije pridobila protipravno premoženjsko korist, zlorabila svoj položaj s tem, ko je sklenila škodljivo pogodbo o prodaji poslovnega deleža v družbi tveganega kapitala za bistveno nižjo ceno od realne, pri tem pa je vedela in se zavedala, da je družba z območja Policijske uprave Nova Gorica, v kateri je imela družba tveganega kapitala lastniški delež, v postopku prodaje in da bo prodana po visoki vrednosti. Dve fizični osebi pa sta kaznivo dejanje pomagali izvršiti. Za kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let. Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih na območju Slovenije sodeluje skupno 23 preiskovalcev NPU.