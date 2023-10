Socialnim delavcem, ki so si z leti dela na terenu že dodobra utrdili kožo, se je v začetku januarja letos milo storilo ob pogledu na tri otroke, ki jih je mama več dni pustila same v hiši nekje v hrvaški Istri. Najstarejši fant je štel petnajst let, in je več dni skrbel za ostala dva, najmlajši je še obiskoval vrtec. Sami so bili od prvega dne v letu pa do obiska socialne službe 4. januarja. Po praznovanju silvestrovega jih je mama pustila v temačnem, hladnem in delno poplavljenem stanovanju brez ogrevanja, pustila pa jim je grelnik, električni podaljšek katerega je ležal na poplavljenih tleh. Sama je partnerja spremljala v Slavonijo na obisk k njegovi hudo bolni mami. Na četrti dan novega leta so jo socialni delavci obvestili, da so otroke odpeljali, a se je mama domov vrnila šele pet dni kasneje.

Po poročanju hrvaških medijev je o zapuščenih, nesrečnih otrocih nekdo obvestil lokalni center za socialno delo. Ob obisku družine so ugotovili, da so otroci res že več dni sami doma. Vsi trije so socialne delavce pozdravili že kar ob vratih, postavljeni so bili v vrsto, tesno eden ob drugem. Starejša naj bi bila odeta v bundi, najmlajši je nosil le majico. Obiskovalcem so hiteli razlagati, da se bo mama hitro vrnila, a niso vedeli, kdaj naj bi to bilo. Hiša je bila ledena, poroča Jutarnji list. Najstarejši od otrok je povedal, da skrbi za mlajša dva in se pohvalil, da jima kuha. Tisti dan je bila na meniju pokovka, največkrat pa jima je skuhal testenine. Bratom so razložili, da jih ne morejo pustiti same v hiši ter da morajo z njimi. Hišo so zapustili mirno, a se zunaj razbežali. Čeprav so tekli, kot so jih nesle noge, so jih uspeli ujeti in jih namestiti v zanje primerni ustanovi.

Pašteta in kruh

Socialni delavci in policija so od bratcev izvedeli, da sta mama in njen partner z njimi doma še uspela praznovati vstop v novo leto, prvega januarja pa sta se odpravila na pot. Otrokom sta pustila hrano, med drugim paštete in kruh, ter jim pokazala, kako se uporablja pečica. Otroci so si dolge, temačne zimske dni krajšali z igranjem video iger. Mama je priznala, da je otroke pustila same doma, a hitela razlagati, da jih ni imela kam za dati. Za pomoč in varstvo je prosila prijateljico, ki pa jo je zavrnila, jo opozorila, da krši zakon in pozvala, naj otrok ne zapušča. Mama je še pojasnila, da jo je zdravstveno stanje partnerjeve mame, ki je v njegovem življenju najpomembnejša oseba, tako vrglo s tira, da sta jo morala nujno obiskati.

Po navedbah izvedenca ženska trpi za odvisnostno osebnostno motnjo, za katero sta značilna nervoza in strah. Tožilstvo jo je obtožilo hudega kršenja otrokovih pravic in sicer za tri kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Zahtevajo leto in pol zaporne kazni, od katere bi morala za zapahi preživeti šest mesecev, preostanek pa bi bila pogojna kazen s preizkusno dobo petih let. Vzporedno s tem bi morala leto dni obiskovati družinsko svetovalnico pod nadzorom uprave za probacije. Zgodba je v javnost sicer prišla šele pred kratkim.