Hauser je svojo prvo samostojno svetovno turnejo Rebel With a Cello pred dvema mesecema zagnal z razprodanima koncertoma v Budimpešti in Pragi. Po navedbah organizatorjev sta bili areni tam premajhni za vse, ki so želeli slišati in doživeti vse, kar jim je v nadaljevanju kariere pripravil »poredni fant« med inštrumentalisti ter eden od ustanoviteljev 2Cellos. Drugi del velike svetovne turneje se je začel v začetku oktobra v Franciji, dvourni avdiovizualni spektakel pa bo v Zagrebu predstavil tudi domačemu in slovenskemu občinstvu.

Na odru z orkestrom

»Puljskega upornika« bo na zagrebškem odru spremljal več kot 20-članski orkester z violinami, bobni, kitarami, tolkali in pihali. Koncert Upornik z violončelom tako predstavlja kombinacijo klasične glasbe, latino ritmov in filmske glasbe, zapakirana v tri ločena ’dejanja’ z bogatim seznamom več kot dvajsetih skladb, ki bodo sprva omehčale, nato pa razvnele občinstvo do vsesplošnega plesa in zabave. Hauser je v novi šov vključil tudi popularni pesmi Beach Party in Alone Together, njegova samostojna turneja pa prinaša nastop na novi, višji ravni, na kateri združuje ritmični retro zvok z modernimi svetovnimi plesnimi uspešnicami, kar je zaokrožil v ravno izdanem albumu The Player. Na njem so preoblečene pesmi različnih glasbenih legend, vse od Shakire in njene Waka Waka, Rickyja Martina in Livin’ la Vida Loca, Let’s Get Loud Jennifer Lopez do legendarnega kubanskega skladatelja Osvalda Farresa.

Postregel bo tudi z romantičnimi baladami. »Moja vizija je, da je prvi del koncerti bolj klasičen, v drugi polovici pa se mi bodo pridružili orkester in pihalna sekcija, s čimer bomo vse vzpodbudili k plesu. Te pesmi obožujejo številni in vznemirjen se ob temu, da jih bom lahko ponudil na način, na katerega jih doslej še nihče ni slišal – komaj čakam, da bom lahko zanesel njihovo radost, ljubezen in energijo po svetu,« je pred pričetkom turneje povedal Hauser.