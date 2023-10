»Videli smo, da se je okoli milijon ljudi premaknilo s severa na jug zaradi možne grožnje izraelskega posredovanja na severu,« je v Ženevi dejal koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths in dodal, da je njegova glavna skrb, kako prebivalcem Gaze dostaviti humanitarno pomoč.

Da je približno milijon Palestincev oziroma skoraj polovica vseh prebivalcev Gaze zapustilo svoje domove, je danes sporočil tudi urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA). Ob tem je opozoril, da tamkajšnje bolnišnice zaradi pomanjkanja elektrike in goriva za generatorje komajda še delujejo. Primanjkovalo naj bi tudi vode, prav tako obstaja nevarnost izbruha bolezni.

Po besedah tiskovnega predstavnika izraelske vojske Jonatana Konrikusa sicer več sto tisoč Palestincev ni sledilo pozivom k evakuaciji s severa Gaze. Kot je dejal, je na jug enklave doslej prispelo več kot 600.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Krepitev pozivov k odprtju meje z Egiptom v Rafi

Medtem se krepijo pozivi po odprtju meje med Egiptom in Gazo v Rafi. To bi po eni strani omogočilo, da Palestinci enklavo zapustijo pred izraelsko ofenzivo, obenem pa bi vanjo lahko prišla humanitarna pomoč. Odprtje po navedbah egiptovskih oblasti zadržuje Izrael.

Griffiths namerava danes odpotovati v Kairo na pogovore glede odprtja meje. Na severnem Sinaju, približno 50 kilometrov od Rafe, namreč po navedbah egiptovskega Rdečega polmeseca čaka okoli 2000 ton pomoči.

Po navedbah OCHA je tja že prispela tudi medicinska pomoč Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), več kot sto ton prehranskih paketov Svetovnega programa za hrano (WFP) pa naj bi na območje prišlo kmalu.

Evropska komisija je v ponedeljek sporočila, da je v pripravi zračni most za humanitarne organizacije, ki delujejo v Gazi. »Katastrofalne humanitarne razmere v Gazi bodo kmalu dosegle prelomno točko. Nujno potrebno gorivo, voda, hrana in zdravila morajo nemudoma priti do ljudi, ujetih v Gazi,« je ob tem poudaril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Znotraj Izraela je bilo medtem po napadu Hamasa pred desetimi dnevi razseljenih okoli pol milijona ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Konrikus. Ob tem je poudaril, da so iz bližine Gaze evakuirali vse skupnosti, na varno pa so premestili tudi prebivalce več kot 20 skupnosti z območja ob izraelsko-libanonski meji.