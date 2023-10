Šefic je povedal, da bodo tiskovne konference o sanaciji posledic poplav potekale tedensko, da bo javnost kvalitetno obveščena o napredovanju sanacije po avgustovskih poplavah. Uvodoma je izpostavil še, da je sodelovanje z občinami, humanitarnimi organizacijami in drugimi deležniki zelo dobro.

»Humanitarne organizacije so opravile izjemno pomembno vlogo. Ne samo pri delitvi pomoči, temveč tudi na drugih področjih, kot je psihosocialna pomoč. Pomembno vlogo pri reševanju naravnih nesreč so imele tudi individualne donacije in donacije organizacij.« Izpostavil je tudi mednarodno pomoč. Vlada je humanitarnim organizacijam nakazala 10 milijonov evrov, ki se po zagotovilih Šefica. Omogočila je predplačila občinam v višini 40 odstotkov. Ta izplačila se izvajajo v rekordno kratkem času, pravi Šefic. V višini 32 milijonov evrov pa so bila izplačana tudi predplačila okoli 708 podjetjem, ki so zanje zaprosila.

Povedal je, da se interventni stroški občin prvič izplačujejo v sto odstotkih. Šefic upa, da bodo do konca tedna tudi izplačani. Izplačuje se tudi pomoč prebivalstvu, denimo, sedemkratnik enkratne solidarnostne pomoči. Prvih 3000 gospodinjstvom je bila ta pomoč izplačana 4. oktobra, drugih 3000 jo bo dobilo 20. oktobra, je pojasnil Šefic.

Vlada je zagotovila sredstva za sanacijo vodotokov. Na več tisoč kilometrih vodotokov se sanacije že izvajajo, da bi preprečili nove poplave jeseni, pozimi in pomladi. Vzpostavili so klicni center, ki opravlja tudi naloge na terenu. Je v pogovoru s prizadetimi in ugotavlja, kaj so največje težave. Šefic je pojasnil, da je to zelo pomembno delo in zelo pomaga pri odkrivanju težav.

V naslednjih tednih pozornost fizičnim osebam

Šefic je povedal še, da je bilo že pripravljeno tudi delovno gradivo za zakon o obnovi, ki ga je vlada pretekli teden tudi že obravnavala. Odredila je, da je treba dodatno razdelati vprašanja, ki se tičejo nadomestnih gradenj, hitrejšega sprejemanja odločitev in rokov za posamezne postopke. Prav tako se pripravljajo predlogi, kako dodatno pomagati najbolj prizadetim. Zakon naj bi veljal pet let.

V naslednjih dveh tednih bo bistvena pozornost dana pomoči fizičnim osebam, predvsem pri obnovi objektov, je povedal. »Popolnoma razumem vse, ki so v tej situaciji, ki jim grozijo plazovi, morda v prihodnosti tudi take, podobne ali morda celo hujše poplave, da pričakujejo hitre odgovore, in mi vlagamo vso energijo v to, da bi to tudi zagotovili,« je dejal. Povedal je še, da bo državna tehnična pisarna intenzivno nadaljevala s pregledi objektov fizičnih oseb. V naslednjih tednih se obeta tudi še nekaj predlogov oziroma rešitev.