Nekaj pred deseto uro včeraj zjutraj je skupina delavcev v naselju Pako pri Borovnici vzdrževala železniško progo. Takrat je iz smeri Ljubljane proti Vrhniki pripeljal vlak, ki je kljub zaviranju in trobljenju trčil v enega od njih, ki ga ni opazil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

31-letnika so na kraju nesreče oživljali gasilci iz PGD Stara Vrhnika in Borovnica, a je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.