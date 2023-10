Včeraj okoli enajste ure dopoldan se je izven naselja Spodnja Kanomlja v občini Idrija pripetila huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik avtomobila. Triinosemdesetletnik je vozil po lokalni cesti iz smeri Idrskih Krnic proti Spodnji Kanomlji. Ko je pripeljal po klancu navzdol v levi nepregledni ovinek - na cesti ni bilo označenih prometnih pasov -, ni vozil po desni strani smernega vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi potekal promet varno in neovirano, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

»Z vozilom je zapeljal desno izven vozišča na neutrjeno travnato bankino in po nekaj metrih s prednjim delom avtomobila oplazil drevo blizu vozišča, nato pa se je vozilo začelo prevračati po brežini pod cesto in po dobrih trinajst metrov obstalo, z zadnjim delom naslonjeno na manjše drevo,« so pojasnili. V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so še dodali na policiji.

Šele več kot štiri ure kasneje je avto opazila občanka in poklicala na pomoč. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, da bi z njo ugotovili natančen vzrok smrti.

Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč letos umrlo pet oseb.