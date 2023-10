Če pogledamo domači trg, hitro vidimo, da ta ni drag, saj je kazalnik P/E (razmerje med dobičkom podjetja in ceno delnice) indeksa SBITOP z vrednostjo 8 skoraj polovico nižji od nemškega indeksa DAX z vrednostjo 16, pri ameriških indeksih S&P500, DOW in NASDAQ pa ta znaša 22, 21 in 48.

Medtem ko smo na ameriškem delniškem trgu priča pozitivnemu začetku sezone poslovnih poročil za tretji kvartal, smo na domačem delniškem trgu le nekaj tednov oddaljeni od sezone objav poslovnih izidov. Domači trg je letos pridobil več kot 10 odstotkov, kar je v primerjavi s prenekaterim svetovnim trgom odlično in presega inflacijo v Sloveniji in območju evra. Skupaj z dividendami, izplačanimi v letošnjem letu, je skupni donos domačih delnic dosegel skoraj 15 odstotkov, medtem ko je v preteklem desetletju povprečni letni donos presegal 12 odstotkov. Zaradi nižjih cen delnic je dividendni donos domačega indeksa SBITOP trenutno približno 6-odstoten, nemškega DAX pa le 2,8-odstoten.

Pričakujemo, da se bo dobro poslovanje ključnih domačih borznih podjetij v prihodnjem desetletju nadaljevalo in da bo ohranilo pozitiven sentiment vlagateljev na domačem trgu. Tako so še naprej privlačne naložbe v podjetja, kot so Krka, Luka Koper, Petrol in NLB. Domači trg je še vedno eden od najmanj zadolženih v regiji, hkrati pa ponuja zelo visoke dividende.

Tudi domače obveznice in menice pritegujejo pozornost vlagateljev. Desetletne obveznice ponujajo letni donos 3,65 odstotka, medtem ko obveznica, ki zapade leta 2035, prinaša že več kot štiriodstotni letni donos. Na trgu sicer opažamo trend nekoliko »višjih« depozitnih obrestnih mer, ki se bodo s pričakovanim znižanjem osnovnih obrestnih mer s časom verjetno znižale. Nasprotno pa imajo vlagatelji v dolgoročne obveznice, ki trenutno ponujajo višje donose, zagotovljen ta donos za celotno dobo trajanja obveznice. Za tiste, ki predvidevajo padanje obrestnih mer v prihodnjem letu ali letih, bi bile dolgoročne obveznice privlačna naložbena možnost. Ko obrestne mere padajo, se cena obveznic poviša, pri tem pa vlagatelji z nakupom po trenutno nižjih cenah »zaklenejo« še atraktiven donos prek obresti obveznic. Za vlagatelje, ki vlagajo na krajši rok, so seveda primerne in privlačne tudi kratkoročne domače zakladne menice. Ilirika kot primarni vpisnik državnih zakladnih menic sporoča, da bodo naslednje avkcije tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic potekale v torek, 14. novembra.