Potem ko je Nogometni klub Olimpija konec minulega tedna zamenjal trenerja Joaa Henriquesa, se je znašel v težavah, saj novega še ni našel, kar nakazuje na turbulenco v pisarnah. Vsi so pričakovali, da bodo trenerja predstavili na današnji tiskovni konferenci, a se to ni zgodilo. »Pogovarjamo se z dvema, tremi trenerji, imamo pa tudi rezervne možnosti. Potrebujemo resnega trenerja, saj je drugače biti trener Olimpije kot pa Mure, Rogaške ali Tabora iz Sežane. Vsak trener ima svoje pogoje. Ne bomo ponavljali napak prejšnjih uprav, zato ne bomo razmetavali z denarjem ter plačevali vsot, ki niso realne za slovensko ligo. Novi trener naj bi prvi trening vodil najkasneje v četrtek, v petek pa ga bomo predstavili,« je druženje z mediji začel direktor kluba Igor Barišić. O izbiri trenerja skupaj odločajo predsednik Adam Delius, Barišić in športni direktor Goran Boromisa. Očitno je, da zelo zamujajo, sa je bil reprezentančni premor idealen čas, da bi se novi trener spoznal z ekipo in začel uveljavljati svoje zamisli. Glede na proračun Olimpija lahko trenerju ponudi okrog 10.000 evrov mesečne plače.

Brez pogovorov s Stojanovićem in Grabićem

Kako Olimpija izbira trenerje, je razvidno iz pojasnila, zakaj sta se v medijih kot kandidata pojavila Nemca Miroslav Klose in Felix Magath, ki oba živita v Münchnu. »Moja žena je prijateljica žene Kloseja, smo prijatelji in smo bili na večerji, na kateri je bila tema NK Olimpija. Delius in Magath sta pa soseda,« je razkril Barišić. Boromisa je potrdil, da se je v Zagrebu na kavi srečal z Igorjem Bišćanom, a se je hitro pokazalo, da ga delo v Ljubljani, kjer je že osvojil dvojno krono, ne zanima, saj ima ponudbo iz Savdske Arabije. V stiku so bili z Urugvajcem Gonzalom Garcio, a je predsednik Delius ocenil, da Olimpija potrebuje bolj izkušenega trenerja. »Ponujenih je bilo veliko imen. S Slavišo Stojanovićem in Dejanom Grabićem se nismo pogovarjali. Gremo v smer, da bo novi trener izkušeno ime iz tujine. Iščemo strokovnjaka, ki bo dvignil energijo in prebudil ekipo. Morda potrebujemo malo bolj trdo roko. Glede značaja igralcev v slačilnici ni težav, saj ni prepirov, pretepov, ponočevanja, pijančevanja... Vsak je profesionalec, a morajo dati več,« je pojasnil Goran Boromisa. Glede na število igralcev (28) je vodstvo Olimpije pri Henriquesu pričakovalo več rotacij in boljše vzdušje. Najbolj obetaven napadalec Adnan Bristrić, ki je dosegel gola za mlado reprezentanco BiH na tekmah s Slovenijo in Francijo (pohvalil ga je tudi selektor francoskih upov Thierry Henry), je doslej sedel na klopi ali tribuni. Na Marka Bresta, ki je prišel kot igralec prihodnosti, je Henriques povsem pozabil, zaupal pa je Ivanu Posavcu in Mustafi Nukiću, ki pri Rieri nista bila v šampionski prvi enajsterici.

Ekipo na treningih vodita šef akademije Olimpije in trener mladincev Boštjan Miklič ter njegov pomočnik Antonio Delamea Mlinar. Pod njunim vodstvom je Olimpija prijateljsko tekmo s hrvaškim prvoligašem Gorico v Šiški izgubila z 0:4. Za poškodovanega vratarja Matevža Vidovška do konca jeseni ne bodo iskali zamenjave, ampak bo prvi vratar Denis Pintol. Novega trenerja čaka vroč začetek, v soboto derbi Ljubljanske kotline z Domžalami v gosteh in prihodnji četrtek tekma evropske lige s Klaksvikom na Ferskih otokih.

​Barišićev obračun z igralci

Na veliko presenečenje je direktor Barišić javno obračunal tudi z igralci, da so izbrali cono udobja. »Nogometa ne igra trener, ampak nogometaši. Olimpija ima v letošnji sezoni največji in najboljši kader v Sloveniji. Nekateri igralci Olimpije so podpisali najboljše pogodbe v karierah, nato pa so se premestili v cono udobja, kar pa ne bomo dovolili. Do zime bomo naredili temeljito analizo in tisti, ki ne bodo pravi na igrišču, bodo morali zapustiti Olimpijo. Najlažje je odgovornost prenesti na trenerja, vendar odgovornost ekipe je med 70 in 80 odstotkov. Zadržali smo nosilce igre in zavrnili ponudbe v milijonih evrov, da smo naredili zgodovinski rezultat z uvrstitvijo v konferenčno ligo. Ne bo šlo več tako naprej, da je pomembna le Evropa, ne pa tudi slovensko prvenstvo,« je bil jasen Barišić, a dvomimo, da bo njegovo sporočilo prebrala legija tujcev, v kateri prevladuje klan s portugalskega govornega področja. Zatrdil je, da imajo igralci pogoje za delo na ravni bundeslige: stadion, priprave na tekme, karantene, fizioterapevte, potovanja, hotele... »Nedopustno je, da lahko igrajo v Carigradu, ne morejo pa proti Bravu. Ker je to njihova služba, ne more biti izgovor, da igrajo vsake tri, štiri dni. Imamo dovolj širok izbor igralcev in nikogar ne zanima, da je nekdo utrujen. Olimpija mora biti prvak vsako leto. V Evropi ostaja cilj uvrstitev v izločilne boje,« so besede kar vrele iz Baršića.

*** Finančno je to najbolj zdrava Olimpija v zgodovini kluba. Devetdeset odstotkov starih dolgov je plačanih. Z Dinom Skenderjem smo dosegli dogovor in primer je bil umaknjen z arbitražnega sodišča za šport. Fifa je glede Alberta Riera sprejela odločitev v korist Olimpije in nam ni treba plačati tistega, kar je on menil, da bi mu še morali. Igor Barišić, direktor Olimpije