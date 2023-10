Izraelska vojska je sporočila, da je število talcev, ki jih je Hamas 7. oktobra ugrabil na izraelskih tleh in deportiral v Gazo, precej večje, kot so ocenjevali doslej. »Obvestili smo družine 199 talcev,« je dejal govornik izraelske vojske. Do nedelje so izjavljali, da je talcev 155. Hamas je po zadnjih podatkih v svojem strelskem pohodu pred desetimi dnevi ubil več kot 1400 Izraelcev, večinoma civilistov.

Medtem se je število ubitih Palestincev v izraelskih zračnih napadih v zadnjih desetih dneh povzpelo na 2800, ranjenih je okoli 10.000. Amani Tavahina, ki vodi Center za duševno zdravje na jugu Gaze, je za Dnevnik takole opisala tamkajšnje razmere: »Neprestano nas hromi hrup zračnih napadov. Samo pred nekaj minutami so se slišali topovi z ladij in hitro sem se morala oddaljiti od oken. Sicer pa ni varnega zavetja. Vse je tarča napadov, tudi rešilni avtomobili in novinarji. In noči v Gazi so zdaj tako dolge kot še nikoli. Komaj čakamo svit, saj je bombardiranje ponoči najbolj intenzivno in najbolj strašno.«

Palestinec iz Gaze Jaber El Masry, ki je vrsto let živel v Sloveniji, zdaj pa je v Egiptu, pravi, da se je njegova družina v enem tednu preselila trikrat po vsej Gazi po šolah, kjer so v obstreljevanju nekateri umrli. »Svakinja je noseča, a nihče ne ve, ali bo preživela in kje bo rodila. Internetne povezave ni, zato ljudje uporabljajo drage rešitve, kot so eSIM, da bi dobili informacije o svojih bližnjih in njihovem preživetju. Vsak dan kličem trikrat, da preverim, ali so še živi ... Civilni Palestinci živijo, kot bi bili v kletki, čakajoč na usodo.«

Kritično v bolnišnicah

Ameriški zunanji minister Antony Blinken je včeraj spet priletel v Izrael, kjer je premierju Benjaminu Netanjahuju prenesel pogovore, ki jih je imel v prejšnjih dneh z voditelji Jordanije, Savdske Arabije, Katarja, Bahrajna, Združenih arabskih emiratov in Egipta. Te arabske države, ki imajo stike z Izraelom, so zdaj zagrozile, da bo sodelovanja konec, če se bo sedanji pekel Palestincev v Gazi nadaljeval. Tudi s tem argumentom poskuša Blinken preprečiti preveliko agresivnost Izraelcev, tudi ponovno okupacijo Gaze in izgon vseh Palestincev na Sinaj, o čemer se govori v Izraelu. ZDA nočejo, da bi se bližnjevzhodni konflikt še zaostril. Zato se ugiba tudi o obisku predsednika Joeja Bidna v Izraelu.

Z izraelsko vlado naj bi bil Blinken navzkriž predvsem s svojo zahtevo, da se odpre mejni prehod Rafa z Egiptom. Na vstop v Egipt iz Gaze namreč čaka več sto Palestincev z ameriških državljanstvom. Gre pa tudi za vprašanje dostave humanitarne pomoči Palestincem v Gazi. Amani Tavahina pravi, da Egipt noče spustiti Palestincev z ameriškim državljanstvom v Egipt, dokler Izrael ne bo v Gazo pustil humanitarne pomoči. »Ne le da so Izraelci onemogočili preskrbo Gaze z gorivom, elektriko, vodo in hrano,« je dejala, »ampak so tudi zagrozili, da bodo bombardirali vsak tovornjak s humanitarno pomočjo, ki bi iz Egipta prišel v Gazo.«

Kritičen je predvsem položaj v bolnišnicah. Iz Svetovne zdravstvene organizacije je direktor za vzhodno Sredozemlje za agencijo AFP povedal, da je elektrike in goriva v Gazi samo še za 24 ur. Zatem naj bi zdravniki za svoje bolnike »samo še pripravili mrliške liste«.

Posredoval tudi Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi se včeraj po telefonu pogovarjal z egiptovskim predsednikom Abdelom Al Sisijem, palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Najbrž je bila glavna tema pogovorov odprtje mejnega prehoda Rafa za humanitarno pomoč, morda pa tudi mednarodna konferenca o palestinskem vprašanju, ki naj bi bila v soboto na predlog Egipta.

Na severu Izraela še naprej prihaja do obstreljevanja s proiranskim Hezbolahom, ki ima 150.000 raket in izstrelkov, a najbrž ne bo tvegal svojega močnega položaja na jugu Libanona z vojno z Izraelom. Doslej so v teh spopadih po 7. oktobru umrli deset Libanoncev in dva Izraelca.