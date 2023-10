Od črnega račka do ponosnega laboda

Poljska in Evropska unija si lahko oddahneta. Čeprav poljska vladajoča populistično-ksenofobna stranka Zakon in pravičnost (PiS) ostaja najmočnejša politična sila v državi, je izgubila nedeljske parlamentarne volitve. Nove vlade ji ne bo uspelo sestaviti. Sodelovanje z njo namreč izključujejo v vseh strankah, ki se jim je uspelo prebiti v parlament. Šestinšestdesetletni Donald Tusk, najverjetnejši novi premier in vodja Državljanske platforme, ki je postala druga najmočnejša stranka v državi, se lahko upravičeno veseli, da doživlja najsrečnejše dneve v svojem življenju. Politični preobrat mu je namreč uspel na svobodnih, četudi zaradi izrazito vladi naklonjene nacionalne radiotelevizije zagotovo ne pravičnih volitvah.