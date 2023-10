Časnik Dnevnik je leta 2013 objavil serijo člankov o prodaji Mercatorja hrvaškemu Agrokorju. V člankih so novinarji citirali tudi prisluhe, iz katerih je bilo razvidno ozadje prodaje Mercatorja, v središču prisluhov pa se je znašel tudi podjetnik, nekdanji nosilec franšize Diners za Slovenijo Tomaž Lovše. Lovše je zaradi objave prisluhov vložil tožbo na okrožnem sodišču v Ljubljani, s katero je zahteval 50.000 evrov odškodnine, a je sodišče po analizi spornih člankov in zaslišanju pritožnika ter urednikov in novinarjev Dnevnika zaključilo, da je tožena stranka »z objavo člankov širila informacije, ki naj bi bile brez dvoma v interesu javnosti, saj je njihova tema ozadje prodaje družbe Mercator, največjega slovenskega trgovskega podjetja in velikega zaposlovalca, od katerega je bila odvisna domača živilska industrija, hrvaški družbi Agrokor«.

Višje sodišče je Lovšetovo pritožbo v celoti zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za revizijo. Ustavno sodišče pa je še drugič ocenilo, da »so v izpodbijanih sodbah zadostni in ustrezni razlogi za stališče, da se mora pritožnikova pravica do komunikacijske zasebnosti v okoliščinah primera umakniti pravici do svobode izražanja tožene stranke« in da torej Lovšetu niso bile kršene človekove pravice.