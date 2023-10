Namesto v parlament v Disneyland

Včeraj se je francoskim železnicam zgodila zanimiva napaka. Vlak z več sto evropskimi poslanci in zaposlenimi v evropskem parlamentu je namesto v Strasbourg odpeljal v Disneyland. Gre za vlak, ki bi ga v času socializma poimenovali delavski vlak, saj ga parlament najame, da delovno silo enkrat na mesec prestavi iz Bruslja v Strasbourg. Tokrat pa je v Parizu vlak napačno zavil proti kraju Marne-la-Vallee Chessy, kjer stoji pariški Disneyland. Ni znano, zakaj se je to zgodilo, so pa imeli parlamentarci zato 45 minut zamude in obilo časa za objavljanje spletnih šal na svoj račun.